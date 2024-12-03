Dünya Engeliler Günü Erzurum'da Kutlandı - Son Dakika
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Dünya Engeliler Günü Erzurum'da Kutlandı

Dünya Engeliler Günü Erzurum\'da Kutlandı

Erzurum'da, engelli bireyler için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği 3 Aralık Dünya Engeliler Günü kutlandı.

03.12.2024 19:21
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Erzurum'da 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Erzurum Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen program, işitme engellilerin İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okumasıyla başladı.

Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı ve halk oyunları ekibinin gösteri yaptığı etkinlikte, özel bireyler, horon, dans ve tiyatro gösterisi, mizansen ve bar oyunlarıyla sahnede performanslarını sergiledi.

Engelli bireyler etkinlikte eğlenceli vakit geçirdi.

Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, burada yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli bireylerin seslerini daha güçlü duyurmak ve karşılaştıkları sorunlara dikkati çekmek için önemli bir gün olduğunu söyledi.

"Engellilik yalnızca doğuştan gelen bir durum değildir, her bireyin yaşamının herhangi bir döneminde karşılaşabileceği gerçektir." diyen Çelik, bu bilinçle hareket ederek engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak adımlar atmanın, onların toplumsal hayata, eşit şartlarda katılımını sağlamanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu anlattı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Tayvan Ankara Büyükelçisi Volkan Chih-Yang Huang'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Devletimiz çok büyük oranda sosyal yardımlar yapıyor, büyük bütçeler ayırıyor. Engelli kardeşlerimizi belediye ulaşım vasıtalarını bedava istifade ettiriyoruz. Engelli kardeşlerimizin kullandığı tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımını ücretsiz yapıyoruz." diye konuştu.

Sekmen, Aziziye ilçesindeki Ilıca yolu üzerinde 700 dönüm bir arazide engelli, yaşlı ve özel bireylere yönelik büyük merkezi hayata geçirmek için çalışmalara başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Tayvanlı sivil toplum kuruluşlarından tekerlekli sandalye ve yürüteç bağışı

Tayvan Ankara Büyükelçisi Volkan Chih-Yang Huang da engelli bireylerin yaşam ortamını ve kalitesini iyileştirmeye yardımcı olmak için Tayvan'ın yardım kuruluşları olan Pu hisen Eğitim Vakfı ve Can ZhongZhi Vakfının yıllardır Orta Doğu ve Afrika ülkelerindeki ihtiyaç sahibi insanlara tekerlekli sandalye ve yürüteç bağışladıklarını anlattı.

Huang, şunları kaydetti:

"Bugün Tayvanlı iki sivil toplum kuruluşunu temsilen buradayım. AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü'nün nazik koordinasyonunda Erzurum Büyükşehir Belediyesinin ilgili engelli kuruluşuna yetişkinler için 158 set tekerlekli sandalye, çocuklar için 20 tekerlekli sandalye ve 100 yürüteç bağışlıyoruz."

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise kurum olarak her bir bireyin potansiyelinin ortaya çıkarabilmesi adına daha fazla gayret gösterdiklerini belirterek, "Engelsiz Yaşam Merkezlerimizden sosyal hizmet modellerimize kadar uzanan geniş bir yelpazede, özel gereksinimli bireylerimize destek olmaya devam ediyoruz. Engeller zihinlerde, aşmak elimizde. Yeter ki birbirimize inanalım, sevgiyle bakalım ve dayanışma içinde olalım." ifadelerini kullandı.

İl protokolü ile çok sayıda engelli birey ve ailelerinin katıldığı program, Tayvanlı sivil toplum kuruluşlarınca gönderilen tekerlekli sandalye ve yürüteçlerin engelli bireylere dağıtılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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