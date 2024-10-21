Dünya Genelinde Sanat ve Kültür Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dünya Genelinde Sanat ve Kültür Etkinlikleri

Bu hafta dünya çapında çeşitli konserler, film festivalleri ve sanat fuarları düzenlenecek.

21.10.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarına, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Norveç'te önceki hafta başlayan "Bergen Uluslararası Film Festivali" 24 Ekim, İtalya'daki "Roma Film Festivali" 27 Ekim, ABD'deki "Newport Beach Film Festival" de 24 Ekim'e kadar sinemaseverlerle buluşacak.

İngiltere'de yarın kapılarını açacak "Little Venice Film Festival" ile ABD'deki "American Film Institute Festival" ve "Tallgrass Film Festival" 27 Ekim'e kadar konuklarını ağırlayacak.

Kanada'da bu yıl 25. kez düzenlenen Art Toronto Kanada Sanat Fuarı ile Arjantin'deki "Pinta BAphoto" sanat fuarı 24-27 Ekim'de ziyaret edilebilecek.

Konserler

"The World of Hans Zimmer" bugün Almanya'nın Berlin, 23 Ekim'de Mannheim şehrinde düzenlenecek.

"Nick Cave and the Bad Seeds" konserleri de yarın İsviçre'nin Zürih, 24 Ekim'de İspanya'nın Barselona, 25 Ekim'de Madrid, 27 Ekim'de Portekiz'in Lizbon, 30 Ekim'de ise Belçika'nın Antwerp şehirlerinde gerçekleştirilecek.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say 23 Ekim Antwerpen Belçika, 24 Ekim Tilburg Hollanda, 25 Ekim Den Haag Hollanda, 27 Ekim Geseke Almanya ve 28 Ekim Hamburg Almanya konserlerinde hayranlarıyla buluşacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

Kelly Marcel'in yönettiği Tom Hardy'nin başrol oynadığı Spider-Man spin-off'u bilim kurgu filmi "Venom: The Last Dance" ve yönetmenliğini ve senaryosunu Caroline Lindy'nin üstlendiği "Your Monster" 25 Ekim'de ABD sinemalarında olacak.

Silje Evensmo Jacobsen'in yönettiği "A New Kind of Wilderness" adlı Norveç yapımı belgesel ile Edward Berger'in yönettiği "Conclave" ise 18 Ekim'de ABD'de vizyona girecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Festival, Kültür, Eğitim, Güncel, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Genelinde Sanat ve Kültür Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
04:28 Beyoğlu’nda kahreden olay Anne ve bebeği evde ölü bulundu Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 18:42:30. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Genelinde Sanat ve Kültür Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.