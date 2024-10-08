Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği: Patili Dostlar Yeni Yuvalarına Kavuştu - Son Dakika
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Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği: Patili Dostlar Yeni Yuvalarına Kavuştu

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Muratpaşa Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında 'Sev, Koru, Sahiplen' sloganıyla düzenlediği etkinlikle birçok hayvan yeni yuvalarına kavuştu. Etkinlikte sahiplendirme işlemleri gerçekleştirilirken, katılımcılara birçok ücretsiz hizmet sağlandı.

08.10.2024 11:34  Güncelleme: 11:54
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında "Sev, Koru, Sahiplen" sloganıyla düzenlediği etkinlikle birçok patili dostu yeni yuvalarına kavuşturdu.

Muratpaşa Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında "Sev, Koru, Sahiplen" sloganıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Belediye'nin Ermenek'teki Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sahiplendirilmek üzere bekleyen hayvanlar, sıcak yuvalarına kavuştu. Şeyma ve Kerem Güner tarafından yürütülen etkinliğe, Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma Derneği, Akdeniz Hayvanseverler Derneği, Antalya Veteriner Hekimler Odası ile pet kuaförleri stant açarak katkıda bulundu. Etkinlik boyunca, barınaktan kedi ve köpek sahiplenen ailelere, sahiplendikleri hayvanların ilk muayenesi, aşıları, iç ve dış parazit tedavileri, yıkanması ve tıraşı, 10 günlük mama temini ve isim madalyonu ücretsiz olarak verildi.

Belediye Başkanvekili Canan Keleş, bu tür organizasyonların çocuklara ve topluma sorumluluk bilinci ile merhamet duygusunu aşılamanın en güzel yolu olduğunu vurguladı. Keleş, sokak ve barınaklarda yuva bekleyen birçok hayvanın sevgi dolu bir aileye ihtiyaç duyduğunu belirterek,

"Kedi ve köpeklerimiz sadece evcil hayvan değil, aynı zamanda en sadık yoldaşlarımızdır. Onlar sevgi ve bağlılıklarını bizlerle karşılıksız paylaşan canlarımızdır. Bugün burada toplanmamızın amacı, onların sesine kulak vermek ve her birine bir şans tanımaktır" dedi.

Akdeniz Hayvanseverler Derneği Başkanı Berrin Özkan, katılımcıları minik dostları sahiplenmeye ve onlara ikinci bir şans vermeye davet ederken, Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, "Satın alma, sahiplen" diyerek hayvan ticaretine karşı durulması gerektiğini söyledi.

Ermenek Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Sevgi Bal, hayvanseverlerden büyük destek aldıklarını, birçok kurum ve mama şirketinin sponsorluk sağladığının altını çizerek, etkinliğin başarılı geçtiğini belirtti. Şenlikte kedi sahiplenen Doğukan Şeker ise sosyal medya aracılığıyla etkinlikten haberdar olduklarını ve bu fırsatı değerlendirdiklerini söyledi.

Şenlik boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Berna Tutkun, Nucosmic ve Ege Kabalak'tan oluşan Trio Müzik Performansı'nın yanı sıra DJ İbrahim Cengiz, DJ Gökhan Çalışkan, Aslandj ve DJ Selçuk Güçlü sahne aldı.

Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği: Patili Dostlar Yeni Yuvalarına Kavuştu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği: Patili Dostlar Yeni Yuvalarına Kavuştu - Son Dakika

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