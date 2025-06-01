Dünya Kahvaltı Günü\'nde Türk Mutfağı Tanıtıldı

UNESCO'nun ilan ettiği Dünya Kahvaltı Günü vesilesiyle Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Konutu'nda geleneksel Türk mutfağı kahvaltısının tanıtımı yapıldı.

Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mariya Angelieva ve Sofya'da görevli birçok ülkenin büyükelçisinin katıldığı sunumun ev sahipliğini yapan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, "Kahvaltı, Türk yemek kültürünün en önemli öğünü olarak kabul ediliyor. Burada, Türkiye'nin birçok yöresinin özgün yemek türlerinin örneklerini görecek ve tadacaksınız." dedi.

Tanıtım için özel olarak davet edilen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim görevlisi şef Zeynep Ceren Akkök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk kahvaltısının tanıtılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Akkök, "Burada birçok üst düzey kişiye kahvaltımızı sunmak ve onlardan pozitif tepkiler almak bizler için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Başta peynir çeşitleri olmak üzere ürünlerin çoğunu Çanakkale, Edirne, Hatay, Antakya ve Gaziantep yörelerinden temin ettiklerini belirten Akkök, şunları kaydetti:

"Bugün burada en özellikli ürünümüz mıhlama. Mıhlamayı yaparken yine yöresel peynirlerimizden faydalandık. Onları reçetemize dahil ettik. İkinci ve yine çok dikkati çeken ürünümüz zeytin salatası oldu. Zeytin salatası da özellikle Hatay ve Antakya bölgesinde çok bilinen bir kahvaltılık ürün."

Kahvaltıda ayrıca menemen, gözleme, Türk sucuğu, pişi, sigara böreği, pastırma, su böreği ve katmer gibi Türk mutfağını temsil eden yemek örnekleri de sunuldu.