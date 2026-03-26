Dünya Liderleri İstanbul\'da Toplanıyor

26.03.2026 16:29
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 27-28 Mart tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek 'STRATCOM Zirvesi'nde dünya liderleri, diplomatlar ve uzmanlar bir araya gelecek.

İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak olan STRATCOM Zirvesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra 10 ülkeden 11 bakanın ve 60'tan fazla üst düzey yetkilinin katılımıyla 27-28 Mart'ta düzenlenecek. Zirveye 37 farklı ülke ve 5 uluslararası kuruluştan toplam 159 üst düzey isim katılacak.

KÜRESEL DÜZENİN YENİ ÇERÇEVESİ, STRATEJİK İLETİŞİM PERSPEKTİFİNDEN ELE ALINACAK

Ev sahipliğini İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yaptığı Zirve'nin açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapacak. Zirvenin ilk gününde Suriye Enformasyon Bakanı Hamzah AlMustafa, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Zahir Uddin Swapon ve Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Kanat Zhumabayeviç Iskakov, küresel düzenin yeni çerçevesini stratejik iletişim perspektifinden ele alacak. Uzun süre Orta Doğu'da diplomat olarak görev yapmış olan ABD'li eski Büyükelçi Robert Ford, Venedik Kulübü Kurucusu Vincenzo Le Voci ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel'in de konuşmacı olduğu oturumda ise uluslararası sistemde yaşanan meşruiyet krizi ve güven bunalımı ele alınacak.

TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI KRİZLERDE ÜSTLENDİĞİ ARABULUCU ROLÜNE VURGU YAPILACAK

Türkiye'nin uluslararası krizlerdeki arabulucu rolü de Zirve'de tartışılacak önemli konulardan biri olacak. Başkanlığını Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse'nin yapacağı oturumda kriz zamanlarında lider diplomasisinin ve arabuluculuğun önemi ele alınacak ve bu bağlamda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası krizlerde üstlendiği arabulucu rolüne vurgu yapılacak. Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli gazeteci Tawakkol Karman; medya ve sivil toplum perspektifinden çatışma bölgelerindeki vicdan ve adalet mücadelesine dikkat çekecek.

Zirvenin ikinci gününün açılışını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaparken Orta Doğu'daki savaş, alanında uzman isimlerle masaya yatırılacak. Bölgesel savaşları yakından izleyen ABD merkezli Crisis Group adlı kuruluşun İran Projesi Direktörü Ali Vaez, Milli İstihbarat Akademisi Başkan Yardımcısı Hakkı Uygur, SETA Dış Politika Direktörü Murat Yeşiltaş, ABD Merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar (CSIS) Küresel Güvenlik ve Jeostrateji Kürsüsü Başkanı John Alterman, İran ve ABD ile İsrail arasında yaşanan çatışmaları değerlendirecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Zirve'nin ikinci gününde iletişimde yeni paradigmanın bilgi, güç ve anlatı gibi parametreleri üzerine konuşma yapacak. Ayrıca Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün bölgesel ve küresel krizlerin ortasında geleceğin güvenlik mimarisi ve Türk savunma sanayisinin rolü üzerine konuşacak. Bu yıl beşincisi düzenlenen STRATCOM Zirvesi kapsamında iki günlük zirvede 43 yabancı ve 35 Türk konuşmacı olmak üzere 78 konuşmacının yer alması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Sivil Toplum, Diplomasi, İstanbul, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Medya, Son Dakika

