Dünya medya temsilcileri Çin\'de! Haberler.com CEO’su Dr. Sümeyra Teymur, Xinhua\'ya konuştu

Çin’in başkenti Pekin, 5–9 Kasım tarihlerinde 7. Dünya Medya Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. Zirve, dünyanın 112 ülke ve bölgesinden yaklaşık 330 önde gelen medya kuruluşu, kamu kurumu, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 500 temsilciyi buluşturuyor.

HABERLER.COM CEO’SU DR. SÜMEYRA TEYMUR DA ZİRVEDE

Haberler.com CEO’su Dr. Sümeyra Teymur’un da katıldığı zirvede, yapay zeka teknolojilerinin küresel medya sektörüne etkileri değerlendiriliyor. Medya kuruluşlarının dönüşüm sürecinde üstleneceği sorumluluklar ve ülkeler arasındaki iş birliği olanakları gündeme geliyor.

YAPAY ZEKA MEDYAYI KÖKLÜ BİÇİMDE DEĞİŞTİRİYOR

Xinhua Haber Ajansına özel röportaj veren çeşitli ülkelerden medya temsilcileri, yapay zeka teknolojisinin küresel medya sektörüne etkilerine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Temsilciler, medya kuruluşlarının diyalog ve iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini vurgulayarak yapay zekanın getirdiği dönüşüm sürecinde çağın gerektirdiği sorumlulukların birlikte üstlenilmesi çağrısında bulundu.

"MEDYA SEKTÖRÜNDEKİ BİRÇOK ALANDA YAPAY ZEKAYI KULLANABİLİYORUZ"

Xinhua mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Haberler.com CEO’su Dr. Sümeyra Teymur, “Yapay zeka medya sektörünü hızla değiştiriyor. İçerik üretimi, çeviri ve haberlerin düzenlenmesi gibi birçok alanda yapay zekayı kullanabiliyoruz” ifadelerini kullandı.