Dünya Meteoroloji Örgütü: İklim değişikliği, sıcaklıkların artmasının en büyük nedeni

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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Sözcüsü Clare Nullis, ortalama sıcaklıkların son 30 yılın üzerinde seyrettiğini kaydederek, bunun arkasındaki en büyük itici gücün "iklim değişikliği" olduğunu belirtti.

Nullis, Avrupa genelinde görülen mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklara dair AA muhabirinin sorularını yazılı yanıtladı.

Sıcaklıkları 30 yıllık bir periyodu baz alarak ölçtüklerini aktaran Nullis, 1991 ila 2020'de kayıtlara geçen sıcaklık değerlerinin üzerinde ölçüm yapıldığını kaydetti.

Nullis, "Ölçülen sıcaklık değerleri, havaların 30 yıllık ortalamadan daha sıcak olduğunu gösteriyor. İklim değişikliği, mevcut aşırı sıcaklığın arkasındaki en büyük itici güç." ifadelerini kullandı.

"Bu yaz birçok sıcaklık rekorunun kırıldığına tanık olduk. Birçok Avrupa ülkesi, kayıtlardaki en sıcak temmuzu geçirdi." değerlendirmesinde bulunan Nullis, Avrupa için Sicilya'da 11 Ağustos 2021'de ölçülen 48,8 santigrat derecenin kayıtlardaki en yüksek sıcaklık olmaya devam ettiğini vurguladı.

Belçika'nın bazı bölgelerinde "aşırı sıcak" alarmı

Avrupa genelinde temmuzun ardından ağustosta da yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam ediyor.

Sıcak hava dalgası Belçika'yı etkisi altına alırken, Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü tarafından aşırı sıcaklara ilişkin uyarı yayımlandı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcak hava nedeniyle ülkenin neredeyse tamamında 12 ve 13 Ağustos için "turuncu alarm" verildiği, bazı bölgelerde ise "sarı alarmın" devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, ülke genelinde sıcaklıkların 30 ila 35 derece seyretmesinin beklendiği, Fransa sınırına yakın bölgelerde ise termometrelerin 36 dereceyi göstereceği belirtildi.

Fransa'da 45 vilayet için "turuncu alarm" verildi

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Fransa'da, dün 45 vilayette "turuncu" alarm verildiği bildirildi.

Fransa Meteoroloji İdaresi Meteo-France, neredeyse tüm ülkede sıcaklıkların yüksek olacağını duyurdu.

En yüksek sıcaklıkların, termometrelerin 36 ila 38 dereceyi göstereceği Ile-de-France, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Burgundy, Centre, Haute-Normandie ve Hauts-de-France vilayetlerinde yaşanacağı açıklandı.

Kosova Sağlık Bakanlığı da artan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşları uyardı. Hafta içinde mesai saatlerini kısıtlama dahil önlemler alınabileceğini duyurdu.

İngiltere yılın en sıcak gününü yaşadı

İngiltere'de 12 Ağustos, bu yılın en sıcak günü olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Ofisinin (Met Office) yaptığı açıklamaya göre, Cambridge kentinde bugün 34,8 dereceyle yılın en yüksek sıcaklığı ölçüldü.

Bunun 13 Ağustos 2022'den bu yana ölçülen en yüksek sıcaklık olduğu da belirtilen açıklamada, ülkenin güneyinde bugün de havanın sıcak geçeceği ifade edildi.

Sıcaklığın yerini 14 Ağustos'ta yağışlara bırakacağı da kaydedilen açıklamada, ağustosun ikinci yarısının da sıcak ve kuru, yer yer yağışlı geçeceği belirtildi.

Met Office, 1961'den bu yana en sıcak 11'inci yazın kayıtlara geçtiğini açıklayarak, en sıcak yazların 8'inin 2000 yılından sonra, 6'sının ise son 10 yılda yaşandığına işaret etti.

İtalya'da aşırı sıcakların hafta boyunca etkili olması bekleniyor

İtalya'da Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgasının hafta boyunca etkisini göstermesi bekleniyor.

Ülkede bu hafta hava sıcaklıklarının 15 Ağustos Perşembe gününe kadar 40 dereceyi bulabileceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı da 13 Ağustos Salı günü için aralarında başkent Roma'nın da olduğu 19 kenti, en yüksek risk seviyesi olan "kırmızı" kategoriye aldı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de ülkenin kuzeyinde Fransa ve İsviçre ile sınırında yer alan Alp Dağlarının zirvesi Mont Blanc'da da sıcaklığın 33 saat boyunca 0 derecenin üstünde seyrettiği, dağın tepesindeki buzulların sıcaklık karşısında "can çekiştiği" ifade edildi.

İsviçre'de yılın en yüksek sıcaklığı Ticino'da ölçüldü

İsviçre genelinde hafta sonu kavurucu sıcaklar etkili olurken, termometreler 12 Ağustos'ta Cenevre'de 33 ve Zürih'te ise 34 santigrat dereceyi gösterdi.

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu İsviçre'nin bazı bölgelerinde dün gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görüldü.

Öte yandan Ticino kantonunda hafta sonu şiddetli sıcaklar etkili olurken, İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisinden (MeteoSwiss) bu yılın en yüksek sıcaklığının 10 Ağustos'ta 35,8 santigrat derece ile Ticino'da ölçüldüğünü duyurmuştu.

İsviçre'de sıcaklıkların yarın itibarıyla 4 derece düşmesi bekleniyor.

Avrupa, küresel ortalamanın üzerinde ısınıyor

Dünya genelinde Haziran 2023-Haziran 2024 döneminde 13 ay boyunca üst üste sıcaklık rekorlarının kırılırken, Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, 21 Temmuz'un yakın tarihte küresel olarak kaydedilen "en sıcak gün" olarak kayıtlara geçtiği bildirilmişti.

Geçen yıl her kıtada yaygın, yoğun ve uzun süreli sıcak hava dalgalarının yaşanırken, yeryüzündeki ısınma sürdü.

Uzmanlar, yüksek sıcaklıkların kısa vadede birçok bölgeyi etkilemeye devam etmesini öngörüyor.

Kuzey Kutup Bölgesi'ne çok yakın olan Avrupa, bunun da etkisiyle son 50 yılda küresel ortalamanın iki katından daha fazla ısındı.

Avrupa, bu yıl da aşırı sıcaklardan etkilenmeye devam ederken, özellikle Akdeniz'in birçok bölgesi ve Balkanlar temmuzda uzun süreli sıcak hava dalgalarına maruz kaldı.