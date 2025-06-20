Dünya Mülteciler Günü: 122 Milyon Zorla Yerinden Edilmiş

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) Türkiye Sözcüsü Selin Ünal, "Dünya genelinde 122 milyondan fazla kadın, erkek ve çocuk evlerinden koparılmış durumda. Bu kişilerin 43 milyonu mülteci konumunda. Ancak bu insanların güvenlik ve destek bulma imkanı, hiç olmadığı kadar tehdit altında." ifadelerini kullandı.

Ünal, Dünya Mülteciler Günü'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sudan'dan Ukrayna'ya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Gazze'ye kadar çatışmaları sona erdirme konusundaki başarısızlıkların, insanlara tarifsiz acılar yaşatmaya devam ettiğine dikkati çeken Ünal, 20 Haziran'ın savaş, şiddet ve zulüm nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca insanın cesaretini ve dayanıklılığını onurlandırdığı bir gün olduğunu kaydetti.

"Dünya genelinde 122 milyondan fazla kadın, erkek ve çocuk evlerinden koparılmış durumda. Bu kişilerin 43 milyonu mülteci konumunda. Ancak bu insanların güvenlik ve destek bulma imkanı, hiç olmadığı kadar tehdit altında." diyen Ünal, çatışmalar altında canlarını kurtarmak için kaçan masum insanların haksız bir şekilde hedefe alındığını ve bu durumun tehlikeden kaçarak hayatlarını iyileştirip yeniden inşa edebilecekleri bir yer bulmayı zorlaştırdığını aktardı.

Mültecilerle olan dayanışmanın sadece sözle değil, acil eylemlerle yeniden teyit edilmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Ünal, savaş bölgelerine yakın ülkelerin mültecilere kapılarını açmaya ve onlara ev sahipliği yapmaya devam ettiğini, yerel toplulukların evlerini, işyerlerini ve kalplerini yerinden edilmiş insanlara açtığını bildirdi.

Mültecilerin daha iyi bir geleceğe dair umutlarını yaşatmak için onların yanında durulması gerektiğini belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Bu Dünya Mülteciler Günü'nde ve her gün, devletler, kurumlar, şirketler ve bireyler, anlamsız çatışmalara yakalanmış insanlara yardım ederek hepimiz için daha istikrarlı, daha insani ve daha adil bir geleceğe doğru ilerleyebileceğimizi kanıtlayabilir. Eğer bunu yaparsak, mültecilerin tüm cesaretlerini, ruhlarını ve yaratıcılıklarını daha parlak bir yarın inşa etmek için ortaya koyacaklarından emin olabilirsiniz."

2024'te 9,8 milyon zorla yerinden edilmiş kişi evine döndü

Dünya genelinde yerinden edilmeyle ilgili gelişmeler ve 2024 Küresel Eğilimler Raporu verilerine göre, 2025 Nisan ayı sonu itibarıyla dünya genelinde zorla yerinden edilmiş kişi sayısı 122,1 milyona ulaşırken, bu, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakam oldu.

Bu kişilerin 43 milyonu mülteci konumunda.

Yüksek gelirli ülkeler yerine mültecilerin çoğu kriz bölgelerine komşu ülkelerde barınıyor. UNHCR verilerine göre, mültecilerin yüzde 67'si komşu ülkelerde, yüzde 73'ü ise düşük ve orta gelirli ülkelerde barınıyor.

Sudan, 14,3 milyon mülteci ve ülke içinde yerinden edilen kişi ile dünyanın en büyük zorla yerinden edilme durumu haline geldi ve Suriye'yi (13,5 milyon) geride bıraktı. Bunu Afganistan (10,3 milyon) ve Ukrayna (8,8 milyon) takip ediyor.

Toplamda, 2024'te 9,8 milyon zorla yerinden edilmiş kişi evine döndü. Bunların 1,6 milyonu mülteci (son yirmi yılın en yüksek sayısı), 8,2 milyonu ise ülke içinde yerinden edilmiş kişilerden oluşuyor.