Dünya Müslüman Alimler Birliği, Kudüs ve Gazze\'ye Destek İçin Gösteri Çağrısı Yaptı

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Dünya Müslüman Alimler Birliği, bu yıl 2-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek "Dünya Kudüs Haftası" etkinlikleri kapsamında Kudüs ve Gazze'ye destek için barışçıl gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Birliğin, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan genel merkezinde düzenlenen basın toplantısına Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, Genel Sekreter Ali Muhammed es-Sallabi ve çok sayıda ilim adamı ile akademisyen katıldı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Karadaği'nin açıkladığı bildiride, İsrail'in 118 gündür yoğun saldırılarını sürdürdüğü abluka ve işgal altında bulunan Gazze'deki duruma dikkati çekildi.

Bildiride "Filistin halkının özgürlükleri için savaştığı ve bir kahramanlık ve kurtuluş destanının yazıldığı bugünlerde tüm dünyayı Gazze ve Filistin'de yaşanan acı olaylara karşı ses vermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İslam dünyasının birçok ülkesinde İslami oluşumların, hareketlerin ve kurumların "Dünya Kudüs Haftası" dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştireceğine işaret edilen bildiride tüm Müslümanlardan bu konuda duyarlılık beklendiği kaydedildi.

Bildiride ayrıca "İşgal altındaki Kudüs'ün ve İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü, Gazze'nin tüm dünyadan soyutlanarak maruz bırakıldığı baskı ve tecridin bir an önce son bulması ve ablukanın kaldırılması için tüm insanlığı maddi ve manevi desteğe çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dünya Kudüs Haftası dolayısıyla 2-9 Şubat tarihlerinde kılınacak cuma namazlarında hutbelerde Kudüs'e yer verilmesi ve Kudüs ile Aksa meselesinde özgür dünyanın desteğini almak ve adaleti istemek adına barışçıl yürüyüşler düzenlenmesi çağrısında bulunuldu.

Bildiride ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Kudüs size sesleniyor, Mescid-i Aksa size sesleniyor, hala yıkıntıların altında bulunan Gazzeli çocuklar tüm dünyanın vicdanına sesleniyor. Cuma namazı sonrası işgalci İsrail rejimine karşı tüm dünyada meydanları doldurmaya ve işgale karşı protestolara katılmaya çağırıyoruz."

Dünya Müslüman Alimler Birliği

Bağımsız bir kuruluş olan Dünya Müslüman Alimler Birliği, aralarında Kuzey ve Güney Amerika'daki ülkelerin de bulunduğu 57 ülkeden on binlerce alim ve düşünürü bünyesinde barındırıyor.

Kuruluşundan bu yana İslami kimliği koruma, iç ve dış tehditlere karşı önlemler alma misyonu yürüten birlik, İslam'ın uygulamalarının her çağ ve mekana göre devam ettirilebilmesini hedefliyor.

Birlik, Yusuf el-Karadavi'nin girişimiyle 2004 yılında çeşitli ülkelerden çok sayıda Müslüman alim ve düşünürün katılımıyla kuruldu.

Merkezi 2011 yılında Dublin'den Doha'ya taşınan ve çatısı altında 50 den fazla İslam alimleri heyeti barındıran Dünya Müslüman Alimler Birliğine, bu yıl altıncısı düzenlenen genel kurulda seçilen Ali Muhyiddin el-Karadaği başkanlık ediyor.

Dünya Kudüs Haftası

Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan Kudüs, hicri takvime göre 27 Recep 583'te Haçlı işgalinden kurtarılmıştı. "Dünya Kudüs Haftası" da Kudüs'ün fethedildiği bu tarihi içine alacak şekilde belirlenmişti.

İsrail, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'ü işgal altında tutuyor ve 2003'ten beri İslami kuruluşların birbirini takip eden protestolarına rağmen Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına izin veriyor.