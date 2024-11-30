Dünya Robot Olimpiyatı 2024 İzmir\'de Tamamlandı

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Dünya Robot Olimpiyatları Derneğince düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı 2024'ün uluslararası finali, İzmir'deki ödül töreniyle tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bilim Kahramanları Derneği işbirliğiyle Fuar İzmir'de gerçekleştirilen final organizasyonunda 90 ülkeden 564 takım yarıştı. Yarışmada Türkiye'yi 9 takım temsil etti.

Takımlar, RoboMission, Geleceğin Mucitleri, Geleceğin Mühendisleri ve RoboSpor klasmanlarında en ileri teknoloji, robotik ve inovasyon becerilerinin sergilendiği rekabet ortamında derece alabilmek mücadele etti.

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu puanlama sistemiyle kategorilerinde dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Törenin ardından, 2025 Dünya Robot Olimpiyatı'na ev sahipliği yapacak Singapur temsilcilerine bayrak devir teslimi yapıldı.