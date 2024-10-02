Dünya Robot Olimpiyatı 2024 Türkiye Finali İzmir'de Yapılacak - Son Dakika
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Dünya Robot Olimpiyatı 2024 Türkiye Finali İzmir'de Yapılacak

Dünya Robot Olimpiyatı 2024 Türkiye Finali İzmir\'de Yapılacak

Dünya Robot Olimpiyatı'nın 2024 Türkiye Uluslararası Finali, İzmir'de 28-30 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. 90'dan fazla ülkeden yaklaşık 3,000 katılımcının yer alacağı etkinlik, çocukların ve gençlerin robotik teknolojiler hakkında bilgi edinmelerine olanak tanıyacak.

02.10.2024 10:06  Güncelleme: 10:08
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(İZMİR)- Dünya Robot Olimpiyatı (World Robot Olympiad-WRO) 2024 Türkiye Uluslararası Finali için geri sayım başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliğinde 28-30 Kasım tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleşecek etkinlik, 90'dan fazla ülkeden yaklaşık 3 bine yakın kişiyi ağırlayacak.

Dünya Robot Olimpiyatı 2024 Türkiye ile bir kez daha bilim ve robotiğe meraklı gençler İzmir'de buluşacak. Farklı ülkelerden katılımcıların yer alacağı fuarda, çocuklar ve gençler robotik teknolojilerle ilgili bilgilerini genişletirken aynı zamanda dünyanın farklı yerlerinden gelen yaşıtlarıyla fikir alışverişinde bulunacak. 28-30 Kasım tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleşecek dünya çapındaki bu etkinlik için başvurular devam ediyor.

Organizasyon, sadece bilimsel ve teknolojik gelişime katkı sağlamakla kalmayacak aynı zamanda kültürel çeşitlilik ve küresel iş birliği bilincini de artıracak. Bu yıl "Earth Allies" teması altında gerçekleştirilecek finalde, bir yandan gezegenimizin sınırlı kaynaklarının verimli ve adil kullanımına odaklanan katılımcılar, diğer yandan da doğal afetler yaşanmadan ve yaşandıktan sonra robotik çözümlerden nasıl faydalanabileceğimize dair önerilerini paylaşacak.

90 ülkeden 3 bin bilim ve robot meraklısı

WRO 2024, dünyanın dört bir yanından bilime ve teknolojiye merak duyan çocukları ve gençleri bir araya getirerek İzmir'i, küresel teknoloji ve bilim sahnesine taşıyor. 90'dan fazla ülkeden bilim meraklısı 3 bine yakın kişinin bu organizasyonda yer alması bekleniyor. İzmir, bu uluslararası etkinlikle büyük bir turizm hareketliliği de yaşayacak. 90 ülkeden gelen misafirler, 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip İzmir'in eşsiz tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı bulacak. Etkinlik sayesinde İzmir'deki oteller, restoranlar ve turistik mekanlar binlerce misafiri ağırlayacak. Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Uluslararası finalleri, 2016 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliğiyle Fuar İzmir'de düzenleniyor.

8-19 yaş aralığındaki gençlerin projeleri yarışacak

Dünya Robot Olimpiyatı, ilkokuldan üniversiteye kadar geniş bir yaş aralığındaki öğrencilerin yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan, eğitici ve düşündürücü robotik turnuvalar ve etkinlikler sunuyor. 8-19 yaş grubundaki çocuklar, her yıl belirlenen temaya göre takımlarıyla birlikte robotik projeler üzerinde çalışıyor.

Dört klasmanda düzenleniyor

Etkinliğin yarışmaları dört farklı klasmanda, üç ayrı yaş grubunda düzenlenecek. Her klasmanda belirlenen hedefler ve çalışma alanları farklılık gösteriyor. "Geleceğin Mucitleri" klasmanında katılımcılar, insanların doğa ile uyum içinde yaşamalarına yardımcı olacak robotik çözümler geliştirecek ve çözümlerini canlı olarak etkinlikte jürilerle paylaşacak. "Geleceğin Mühendisleri" klasmanında takımlar, bir oyun sahasında otonom araçlar kullanacak. Takımlar, diledikleri malzemeleri ve yazılımları kullanarak inşa ettikleri ve kodladıkları otonom araçların verilen görevleri kurallara uygun şekilde tamamlamasını sağlamaya çalışacak. "RoboMission" klasmanında ise katılımcılar, bir oyun alanında görevleri yerine getiren robotlar tasarlayacak. "RoboSpor" klasmanında da takımlar, bir tenis maçında diğer takımların robotlarıyla rekabet edebilecek robotlar tasarlayacak. Bir maçta her iki takımın sahada iki robotu olacak ve robotlar, oyunu otonom olarak oynayacak.

Hem kentin hem de Türkiye'nin bilimsel ve kültürel tanıtımına büyük katkı sağlayacak, gelecek nesiller için güçlü bir ilham kaynağı olacak WRO 2024 Türkiye hakkında daha fazla bilgiye www.wro2024.org adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dünya Robot Olimpiyatı 2024 Türkiye Finali İzmir'de Yapılacak - Son Dakika

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