Dünyaca ünlü sahilden günlük 60 ton atık toplanıyor - Son Dakika
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Dünyaca ünlü sahilden günlük 60 ton atık toplanıyor

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirilen 'Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular' projesi kapsamında günlük 60 ton atık toplandı. Atıkların büyük çoğunluğu tek kullanımlık plastiklerden oluşuyor.

27.06.2024 15:43
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Dünyaca ünlü sahilden günlük 60 ton atık toplanıyor

Konyaaltı Sahili'nde kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı

ANTALYA - "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesi kapsamında sahil ve deniz dibi temizliği yapıldı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nden toplanan atıklar görenleri hayrete düşürdü. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, hafta sonu Konyaaltı Sahili'nden günlük 60 ton atık toplandığını ve bunların büyük kısmının tek kullanımlık plastikler olduğunu belirtti.

Antalya'da, deniz ve kıyılardaki plastik kirliliğini azaltmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan 'Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular' projesinin ikinci ayağı Konyaaltı sahilinde gerçekleştirildi. Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla 2023'te başlatılan projenin ilk günü Büyükşehir Belediyesinin Konyaaltı Varyant EKDAĞ Sosyal Tesisleri'nde deniz ve kıyı temizliğiyle başladı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 35 gönüllü ve dalgıçlar eşliğinde sahil ve kıyı temizliği yapıldı. Yapılan temizlik sonucu çıkan atıklar gönüllüler tarafından ayrıştırılarak oluşturulan alanda sahile gelen vatandaşların görmesi amacıyla sergilendi.

'Plastiksiz bir yaşam mümkün'

Temizlik sonrası proje hakkında bilgi veren Çevre Mühendisi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, 4 gün sürecek proje kapsamında özellikle tek kullanımlık plastiklerle mücadele konusunda farkındalık çalışmaların yürütüleceğini belirterek, "Dünyanın en büyük problemlerinden bir tanesi, özelliklede kıyı bölgelerinde olan kentlerin en büyük problemi tek kullanımlık plastikler. Plastikleri hayatımızdan atmamız tabi ki mümkün değil. Bizim asıl dert ettiğimiz konu tek kullanımlık plastikler. Tek kullanımlık plastikler olmadan çok rahat bir şekilde yaşayabiliriz. Tüketim alışkanlıklarımızı sorguladığımızda ve ortaya çıkan manzarayı gördüğümüzde bunun mutlaka azaltılması veya tek kullanımlık plastiksiz bir yaşamın mümkün olabileceğini anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

'Hafta sonu 60 ton atık toplanıyor'

Türkiye'de tek kullanımlık plastikler ile ilgili bir kısıtlama veya yasak bulunmadığının altını çizen Konyaaltı sahilinde hafta içerisinde günlük 30 ton, hafta sonu ise 60 ton civarında atık toplandığını ve bu atıkların büyük çoğunluğunu ise tek kullanımlık plastiklerin oluşturduğunu belirtti. Bilinçlendirmenin önemine değinen Atasoy, "Bir pipet olmadan da içeceğimizi içebiliriz. Eğer mecbur isek çok kullanımlık olan bunun cam ve metali var, bunlar kullanılabilir. Bir plastik şişe olmadan da çok rahat suyumuzu içebiliriz. Termos, matara, bardak kullanılabilir. Konyaaltı plajına her gün 100 bin civarı misafir gelir. 120 kişilik saha ekibi ile hafta içi 30 ton, hafta sonu ise 60 ton çöp topluyoruz. ve bunların büyük çoğunluğunu tek kullanımlık plastikler oluşturuyor. Deniz çöplerinin de yüzde 80 oranında hepsi tek kullanımlık plastiklerdir. Belediyelerin çöp toplama ile bu konuda baş edemeyeceğini hepimiz biliyoruz. O zaman bireysel alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Tek kullanımlık plastik uyarısı

Denizde dip temizliği yapan dalgıçlardan Erkun Tanyar, 35-40 dakikalık bir dalış yaptıklarını belirterek, "Bu dalış süresince kıyıda birçok çöp, plastik atık, kağıt, tahta, demir gibi çöpler çıkardık. Halkımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Biz bunları attıkça, bunlar denizdeki canlıları tehdit etmeye devam ediyor" dedi. Deniz Yaşamını Koruma Derneği'nden Ulaş Can Kayataş ise, "Plastiklerin mikro plastiğe dönüşmesi özellikle balıkların ve denizdeki diğer canlılar için ve dolayısıyla onlarla beslenen bizler için sağlık tehlikesi oluşturmaktadır. O yüzden başta plajlarımız ve denizlerimiz olmak üzere çevrede ki plastik atıklara hayır demek istiyoruz. Özellikle tek kullanımlık plastikler bu konuda önemli, mümkün olduğu kadar tek kullanımlık plastiklerden uzak duralım" diyerek vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Dünyaca ünlü sahilden günlük 60 ton atık toplanıyor - Son Dakika

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