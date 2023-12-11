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Dünyanın en aktif hacker gruplarından biri olan Kelvin Security'nin lideri İspanya'da yakalandı - Son Dakika
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Dünyanın en aktif hacker gruplarından biri olan Kelvin Security'nin lideri İspanya'da yakalandı

İspanya Ulusal Polisi, Kelvin Security'nin liderinin İspanya'nın Alicante kentinde yakalandığını duyurdu. Yakalanan kişinin Venezuela vatandaşı olduğu ve suç örgütüne üye olmak, sırları ifşa etmek ve kara para aklamakla suçlandığı belirtildi. Kelvin Security'nin son üç yılda 90'dan fazla ülkede 300'den fazla saldırı gerçekleştirdiği ve elde ettiği paraları kripto para birimiyle akladığı ifade edildi.

Dünyanın en aktif hacker gruplarından biri olan Kelvin Security\'nin lideri İspanya\'da yakalandı
11.12.2023 - 17:28,  Güncelleme: 17:31
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Dünyanın en aktif hacker gruplarından biri olarak gösterilen, son üç yılda 90'dan fazla ülkede 300'den fazla saldırı yaptığı belirtilen Kelvin Security'nin başındaki kişinin, İspanya'nın Alicante kentinde yakalandığı açıklandı.

İspanya Ulusal Polisinden yapılan açıklamada, yaklaşık iki yıl süren soruşturma sonrasında 9 Aralık sabahı gerçekleştirilen operasyonda, evinde yakalanan kişinin Venezuela vatandaşı olduğu bildirildi.

Söz konusu kişinin, suç örgütüne üye olmak, sırları ifşa etmek ve kara para aklamakla suçlandığı, çıkarıldığı Alicante Mahkemesince tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği belirtildi.

İspanya dışında, ABD, Almanya, İtalya, Arjantin, Şili ve Japonya'daki resmi kurumlara da aktif olarak saldırılar düzenlediği bilgisi verilen suç grubunun elde ettiği ve kripto para birimiyle değiştirilerek işlettiği paraların aklanmasının da, Alicante'de tutuklanan kişi aracılığıyla yapıldığı ifade edildi.

Kevin Security grubuyla ilgili ilk bilgilerin 2013'e dayandığını kaydeden İspanya Ulusal Polisi, yasa dışı olarak elde edilen tüm bilgilerin satışından kazanç sağlayan suç örgütünün en son saldırısını Kasım 2023'de, 85 binden fazla müşterisi olan, çok uluslu bir enerji şirketinin genel merkezine yaptığını duyurdu.

Dünyanın en aktif hacker gruplarından biri olarak gösterilen Kevin Security'nin, son üç yılda 90'dan fazla ülkede 300'den fazla saldırı yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Dünyanın en aktif hacker gruplarından biri olan Kelvin Security'nin lideri İspanya'da yakalandı - Son Dakika
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