Hong Kong Dünya Mutfak Listesinde İlk Sırada

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Food & Wine dergisinin 400'den fazla uzmanla yaptığı değerlendirmeye göre, Hong Kong en iyi mutfak şehri olarak belirlendi. İstanbul, Osmanlı ve Akdeniz mutfağının kesişimiyle onuncu sırada yer aldı.

Uzmanlar, bir şehrin mutfak listelerine girmesi için sadece iyi restoranların yeterli olmadığını, sokak lezzetleri, kültürel doku, taze malzemeler ve yerel geleneklerin de önemli olduğunu vurguluyor. Food & Wine dergisi, 400'den fazla şef ve uzmanın görüşlerini alarak Küresel Danışma Kurulu ile en iyi mutfak şehirleri listesini belirledi.

Hong Kong, küçük yüzölçümüne rağmen dim sum salonlarından Michelin yıldızlı restoranlara kadar çeşitliliğiyle ilk sırada yer alıyor. Londra, sömürge döneminden gelen mutfak birikimiyle ikinci sırada, Tokyo ise ramenden kaisekiye uzanan yelpazesiyle üçüncü sırada listeleniyor. Meksiko, Meksika mutfağının başkenti olarak dördüncü, Bangkok ise sokak yemeği ve bütünlüklü gastronomi deneyimiyle beşinci sırada bulunuyor.

Lima altıncı sırada Peru mutfağını harmanlarken, Barselona yedinci sırada Katalan geleneğiyle öne çıkıyor. Paris sekizinci sırada Michelin yıldızlı restoranlarıyla, Kopenhag dokuzuncu sırada New Nordic akımıyla dikkat çekiyor. İstanbul, onuncu sırada Osmanlı ve Akdeniz mutfağının kesişimi olarak nitelendiriliyor, tarihi çarşıları ve çağdaş restoranlarıyla uluslararası ilgi görüyor. Şef Fatih Tutak'ın Turk Fatih Tutak restoranı, Türkiye'de iki Michelin yıldızlı tek mekan olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı
Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi
Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu
Jota Silva’dan bu sezon bir ilk Jota Silva'dan bu sezon bir ilk

18:58
Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:26
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı: 9 şüpheli tutuklandı
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı: 9 şüpheli tutuklandı
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
17:43
Kütahya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
17:36
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 19:11:28. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.