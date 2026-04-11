Hong Kong Dünya Mutfak Listesinde İlk Sırada

Uzmanlar, bir şehrin mutfak listelerine girmesi için sadece iyi restoranların yeterli olmadığını, sokak lezzetleri, kültürel doku, taze malzemeler ve yerel geleneklerin de önemli olduğunu vurguluyor. Food & Wine dergisi, 400'den fazla şef ve uzmanın görüşlerini alarak Küresel Danışma Kurulu ile en iyi mutfak şehirleri listesini belirledi.

Hong Kong, küçük yüzölçümüne rağmen dim sum salonlarından Michelin yıldızlı restoranlara kadar çeşitliliğiyle ilk sırada yer alıyor. Londra, sömürge döneminden gelen mutfak birikimiyle ikinci sırada, Tokyo ise ramenden kaisekiye uzanan yelpazesiyle üçüncü sırada listeleniyor. Meksiko, Meksika mutfağının başkenti olarak dördüncü, Bangkok ise sokak yemeği ve bütünlüklü gastronomi deneyimiyle beşinci sırada bulunuyor.

Lima altıncı sırada Peru mutfağını harmanlarken, Barselona yedinci sırada Katalan geleneğiyle öne çıkıyor. Paris sekizinci sırada Michelin yıldızlı restoranlarıyla, Kopenhag dokuzuncu sırada New Nordic akımıyla dikkat çekiyor. İstanbul, onuncu sırada Osmanlı ve Akdeniz mutfağının kesişimi olarak nitelendiriliyor, tarihi çarşıları ve çağdaş restoranlarıyla uluslararası ilgi görüyor. Şef Fatih Tutak'ın Turk Fatih Tutak restoranı, Türkiye'de iki Michelin yıldızlı tek mekan olarak öne çıkıyor.