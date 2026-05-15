Duracell, LaLiga ile Uzatma Dakikaları İçin Anlaştı

15.05.2026 10:35
Duracell, LaLiga ile üç yıllık sponsorluk anlaşması imzalayarak uzatma dakikalarının resmi partneri oldu.

Duracell, LALIGA ile üç yıllık küresel iş birliğine imza attığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Duracell, LALIGA'nın 'uzatma dakikalarının resmi partneri' oldu. İş birliğinin, futbolun sonucu belirleyen anlarına odaklanacağı kaydedildi.

Barcelona'da, El Clásico öncesinde düzenlenen lansmanda, eski futbol yıldızı Luís Figo da yer aldı. Organizasyonda, uzatma dakikalarının futboldaki dramatik etkisine dikkat çekildi.

LALIGA'nın resmi verilerine göre son beş sezonda atılan gollerin yüzde 8'i 90'ıncı dakikadan sonra kaydedildi. Bu gollerin yüzde 65'i ise maçın sonucunu değiştirdi. Jude Bellingham'ın El Clásico'daki uzatma dakikası galibiyet golleri, Iago Aspas'ın Barcelona'ya karşı 96'ncı dakikada attığı beraberlik golü ve Lionel Messi'nin Santiago Bernabéu'daki 93'üncü dakika sevinci bu anlar arasında gösterildi.

LALIGA İş Geliştirme Genel Müdürü Jorge de Le Vega Fernández, iş birliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "LALIGA, dünya futbolunun en dramatik anlarına ev sahipliği yapıyor ve bunların çoğu uzatma dakikalarında yaşanıyor. Duracell ile bu heyecanı taraftarlarla yeni ve etkileyici bir şekilde buluşturacağız" dedi.

Duracell Global Pazarlama Direktörü Javier Hernandez Reta ise, "Duracell uzun ömürlü güç, dayanıklılık ve kritik anlarda performans anlamına geliyor. Futbol normal sürenin sonunda bitmiyor, biz de durmuyoruz. Uzatma dakikaları kalplerin hızlandığı, kahramanların ortaya çıktığı anlardır" ifadelerini kullandı.

Duracell Avrupa ve Afrika Başkanı Gülhande Sanay da iş birliğinin markanın 'kalıcı güç' mesajını futbolun heyecanı ve duygusuyla birleştirdiğini belirterek, LALIGA'nın markaya dünya çapında geniş bir kültürel erişim sunduğunu söyledi.

Eski Portekizli futbolcu Luís Figo ise "Uzatma süresi tabelası kalktığında sahadaki her şey değişir. Tempo yükselir, tribünler daha yüksek ses çıkarır ve her dokunuş daha fazla anlam taşır. LALIGA'da sayısız kritik anın 90 dakikadan sonra yaşandığını gördüm. Bu anlar şans değil, pes etmeyen oyuncuların ürünüdür. Bu nedenle Duracell ile yapılan ortaklık çok anlamlı" dedi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Yıllık toplam 2,7 milyar televizyon izleyicisine ulaşan LALIGA'nın maçları 185'ten fazla ülkede yayınlanıyor. Lig, sosyal medyada 268 milyondan fazla takipçiye sahip bulunuyor. Dünyanın en çok izlenen kulüp maçlarından biri olan El Clásico ise yaklaşık 650 milyon küresel izleyiciye ulaşıyor" denildi.

Duracell ve LALIGA ortaklığının, ağustos ayında başlayacak yeni sezondan itibaren dijital, sosyal medya, yayın ve stadyum içi uygulamalarla hayata geçirileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

