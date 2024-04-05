Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özlü, mesajında, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.
Kadir Gecesi'nin, tüm İslam alemine huzur, sağlık ve bereket getirmesini dileyen Özlü, "Rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gece dualarımızda buluşalım. Kadir Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü Kadir Gecesi için mesaj yayımladı - Son Dakika
Kdz. Ereğli'de itfaiye ekipleri, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde ilçedeki özel kurumlarda eğitim gören özel bireyleri ağırladı. Özel çocuklar, bir de yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi. İtfaiye Müdürlüğü, özel bireyleri itfaiyeci olarak ağırlayarak, çalışmaları hakkında sunum yaptı ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Günün sonunda ise özel itfaiyecilere mantı ikramında bulunuldu.
AK Parti'den Rize'nin Çamlıhemşin Belediye Başkanı seçilen Ömer Altun, görevi AK Partili Osman Haşimoğlu'dan devraldı. Altun, belediye binasında düzenlenen törende, emeklerinden dolayı Osman Haşimoğlu'na teşekkür etti.
Elazığ'da 31 Mart'ta sandıktan zaferle çıkan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, mazbatasını aldı. Şerifoğulları, seçim sonuçlarının demokrasi zaferi olduğunu belirterek, şehre yapacakları hizmetlerin gururuyla çalışacaklarını söyledi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 2024 yılı Mart ayında 51 bin 496 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 619 araç trafikten men edilirken, 43 sürücünün ehliyetine el konuldu. Ayrıca Mart ayında 319 trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 197 kişi yaralandı.
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