Düzce Cedidiye Camisi ve Meydanı Projesi\'nde Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

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Düzce'de Cedidiye Camisi ve Meydanı Projesi kapsamında yenileme çalışmaları devam ediyor.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cedidiye Camisi'nde yürütülen çalışmalarda, kubbelerin alt kısımları ile minarelerin boyama işlemi tamamlandı.

Caminin karakteristik özelliğini yansıtan taş dokunun ön plana çıkması ve yeni minarelerle uyum sağlaması için boya uygulaması gerçekleştirildi.

Projede kubbede zarar gören kısımlar yenilenerek, izolasyon çalışmaları tamamlandı.

Caminin, meydanda inşa edilen bedesten tarzı iş yerleriyle uyumu göze çarpıyor.

Kubbe dış kısımları ile minarelerin konik üst kısımlarında bulunan kurşun kaplamalar ise mikro kumlama yöntemiyle temizlenerek yenilendi.

Minarelerin yükseldiği kaideler de caminin karakterine uygun taşla kaplanacak.

Sona yaklaşılan projede, cami çevresinde aydınlatma çalışması da gerçekleştirilecek.