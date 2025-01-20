Düzce'de Alkollü Sürücünün Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Düzce'de Alkollü Sürücünün Kazası: 3 Yaralı

Düzce\'de Alkollü Sürücünün Kazası: 3 Yaralı

Düzce'de alkollü kamyon sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarparak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza anı bir araç kamerasına yansıdı ve soruşturma başlatıldı.

20.01.2025 22:41  Güncelleme: 22:44
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DÜZCE'de alkollü kamyon sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı başka bir aracın araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bahçeşehir Bağlantı Yolu Metek TOKİ Kavşağı'nda meydana geldi. Düzce şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Ercan Tok idaresindeki 81 ACD 407 plakalı hafriyat kamyonu, aynı istikamette kırmızı ışıkta bekleyen Ebubekir Kaplanbaba idaresindeki 81 DB 058 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç hurdaya dönerken, kazada sürücüler Ercan Tok, Ebubekir Kaplanbaba ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Emircan Yanık yaralandı. Hafif yaralı olan kamyon sürücüsü Ercan Tok'a yapılan kontrolde 3 promil alkollü olduğu tespit edildi.

112 Acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise başka bir aracın araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Düzce'de Alkollü Sürücünün Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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