Düzce'de Bir Evden 42 Kamyon Çöp Çıkarıldı - Son Dakika
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Düzce'de Bir Evden 42 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Düzce'nin Gökçe Mahallesi'nde yaşayan bir aileden kötü kokular yayılması üzerine belediyeye şikayette bulunuldu. Belediye ekipleri, evde temizlik çalışması yaparken çok sayıda hayvan da dışarı çıkarıldı. Evden 42 kamyon dolusu çöp çıkarıldıktan sonra dezenfeksiyon, temizlik ve tadilat işlemleri yapılacak.

06.07.2024 11:25
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Düzce'de bir evden 42 kamyon çöp çıkarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gökçe Mahallesi'nde yaşayanlar, bir evden ve çevresinden kötü kokular yayılması üzerine Beyaz Masa birimine şikayette bulundu.

Düzce Belediyesi ekipleri, anne baba ve 3 çocuktan oluşan 5 kişilik aileyle irtibata geçerek evin temizlenmesine karar verdi.

Bunun üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ile evde çok sayıda hayvan bulunması nedeniyle veteriner ekipleri eve yönlendirildi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde evde temizlik çalışması yürütüldü. Evdeki 11 köpek, 20 kedi, çok sayıdaki tavuk ve civciv ekiplerce dışarı çıkarılarak sağlık kontrolleri yapıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanları Düzce Belediyesi Hayvan Konukevine götürdü. 11 köpeğin yeni bir düzen kurulana kadar konukevinde bakım altında tutulacağı, ardından aileye geri verileceği belirtildi.

Ekiplerin 5 gün süren çalışması sonucu evden 42 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün talimatıyla evde dezenfeksiyon, detaylı temizlik ve tadilat işlemleri yapılacağı, mefruşat desteği sağlanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'de Bir Evden 42 Kamyon Çöp Çıkarıldı - Son Dakika

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