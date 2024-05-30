Düzce'de çocuk otomobilin çarpmasından son anda kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düzce'de çocuk otomobilin çarpmasından son anda kurtuldu

Geniş Video İzle

Düzce'de yol kenarından yürüyen bir çocuk, kontrolden çıkarak kayan otomobilin çarpmasından son anda kurtuldu. Otomobil, çarpmadan önce yol kenarındaki ağaçlara çarparak hasar gördü. Kazada yaralanan olmazken, çocuğun ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

30.05.2024 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE'de yol kenarından yürüyen çocuğun kontrolden çıkıp kayarak gelen otomobilin çarpmasından son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı. Yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobilde hasar oluştu.

Kaza, dün akşam saatlerinde, D-100 kara yolunun Hacıkadirler köyü sapağı mevkisinde meydana geldi. Sol şeritten ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaydı. Bu sırada yol kenarında yürüyen çocuk, otomobilin çarpmasından son anda kurtuldu. Otomobil, yayanın yarım metre önünden geçerek yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, yayanın ölümden döndüğü anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce\'de çocuk otomobilin çarpmasından son anda kurtuldu
Kaynak: DHA

Çocuk, Düzce, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de çocuk otomobilin çarpmasından son anda kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
11:38 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
13:57 Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış Cansu Fırıncı’nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış! Cansu Fırıncı'nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı
13:34 CHP lideri Özel’den Kılıçdaroğlu’na: Masum değilsin CHP lideri Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Masum değilsin
13:21 Dünyaca ünlü banka TCMB’nin ilk faiz indirimi için tarih verdi Dünyaca ünlü banka TCMB'nin ilk faiz indirimi için tarih verdi!
12:03 Cemal Hünal’dan Devlet Bahçeli’nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş
11:57 Hastane sırası beklemeye son 81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor Hastane sırası beklemeye son! 81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor
11:50 Türkiye’ye gezmek için gelen Mısırlı doktorun cesedi Bayrampaşa’da bulundu Türkiye'ye gezmek için gelen Mısırlı doktorun cesedi Bayrampaşa'da bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 15:10:17. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'de çocuk otomobilin çarpmasından son anda kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement