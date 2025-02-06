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Düzce'de Deprem Çalıştayı

Düzce'de 6 Şubat depremlerinin 2. yılı için çalıştay yapıldı, yapı stoku ve önlemler tartışıldı.

06.02.2025 15:48
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Düzce'de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 2. yılında çalıştay gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından DÜ Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "Asrın Felaketi 6 Şubat Depremleri" konulu çalıştayda, deprem öncesi yapı stoku ve alınması gereken önlemler konuşuldu.

Çalıştay sonrası AA muhabirine açıklama yapan DÜ Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Emin Arslan, 6 Şubat depremlerinin Türkiye için milat olduğunu, "asrın felaketi" olarak değerlendirildiğini söyledi.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Hasar Tespit Kurulu üyesi de olan Arslan, kurul olarak o dönemde yerinde yaptıkları çalışmalarda yapı stoku açısından iyi bir ders alınmadığını gördüklerini söyledi.

Arslan, 2000 yılı öncesi ve sonrası yapıları kıyasladıklarında 2000 sonrası yapıların daha iyi performans gösterdiğini gördüklerini aktararak, deprem konusunda farkındalık oluşturmak için çalıştay düzenlediklerini kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde "Ulusal Risk Kalkanı Modeli"nin oluşturulduğunu dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Farklı alanda çalışan birçok akademisyen bu kurulların içerisinde yer aldı. Ben de hasar tespit kurulunun içerisindeydim. Hasar tespit kurulunda epey çalışma yapıldı. Çok sayıda toplantı düzenlendi. Özellikle orta hasarlı binaların nasıl güçlendirileceği, nasıl ayağa kaldırılacağı konusunda yönerge hazırlandı. Çalışmalardan en kıymetlileri bunlar çünkü 50 binin üzerinde orta hasarlı binamız mevcut. Bunların da ayağa kalkması lazım. Ama bunun da güvenli şekilde ayağa kaldırılması için uygun güçlendirme yöntemlerinin uygulanmasının sağlanması gerektiği, bütün yerel yönetimlere bildirildi. Uygulama başlatıldı. Bu konuda epey yol alındı. Orta hasarlı binaların büyük kısmı elden geçti, bir kısmı da elden geçiyor."

Arslan, incelenen orta hasarlı veya yıkık yapılarda sonradan müdahalelerin tespit edildiğine dikkati çekerek, "Binalarda taşıyıcı sistem bir bütündür. Bir yapı projelendirirken davranışını beklediğim yapı; hiç müdahale edilmemiş yapıdır. Yapıdan herhangi bir taşıyıcı element çıkarıldığı zaman yapı kendi ağırlığının altında kalıyor. Deprem davranışını daha önceden kestiremediğimiz yapıdan çıkarılan element sonucunda yıkım sonuçları ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Çalıştaya, Düzce Valisi Selçuk Aslan, DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, kurum amirleri ve kentte faaliyet sürdüren gönüllü arama kurtarma ekipleri katıldı.

Kaynak: AA

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