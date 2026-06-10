Düzce'de 7.2 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı - Son Dakika
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Düzce'de 7.2 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı

10.06.2026 17:44
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AFAD, Düzce'de 7.2 büyüklüğünde deprem simülasyonu ile tatbikat gerçekleştirdi. 569 personel katıldı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Düzce'de tam kapsamlı bölgesel deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği Düzce merkezli 7.2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, ekipler kontrollü olarak yıkılan binalarda canlı arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları yaptı.

AFAD Başkanlığı, AFAD İl Müdürlükleri ve gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin kapasitesini ölçmek amacıyla düzenlenen tatbikatta, deprem senaryosu uygulandı. Tatbikata arama-kurtarma kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından 433 personel ve 37 araç, destek illerden ise 136 personel ve 32 araç katıldı. Böylece toplam 569 personel ve 69 araç görev aldı.

Senaryo kapsamında Düzce'de 7.2'lik deprem alarmının verilmesinin ardından Bursa, Kocaeli, Bilecik, Eskişehir, Yalova, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te hazır bekleyen arama-kurtarma ekipleri, Düzce'ye sevk edildi. Aynı zamanda kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yıkılması planlanan 4 ayrı noktadaki binalar kontrollü şekilde yıkılarak tatbikat alanı olarak kullanıldı. Enkaz altında canlı arama-kurtarma çalışmaları yürütülürken, eş zamanlı olarak enkaz kaldırma faaliyetleri de gerçekleştirildi.

'AMACIMIZ SAHADAKİ UYGULANABİLİRLİĞİ GÖZLEMLEMEK'

Tatbikatla ilgili açıklama yapan Düzce Valisi Mehmet Makas, Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) sahadaki uygulanabilirliğini test etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Düzce'de bölge düzeyinde, 8 ilimizin katılımıyla gerçekleştirilen deprem tatbikatı için bir aradayız. Buradaki amacımız, TAMP kapsamında hazırlanan planların sahadaki uygulanabilirliğini gözlemlemek, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının afet anındaki koordinasyonunu ve müdahale sürelerini ölçmektir. Ayrıca çalışma gruplarının kabiliyetlerini değerlendirmek, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, kaynak kullanımını analiz etmek ve deprem müdahalesindeki güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri tespit etmek amacıyla bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Vali Makas, tatbikata katılan tüm ekip ve personele teşekkür ederek başarılar diledi.

Haber-Kamera: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Düzce'de 7.2 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı - Son Dakika

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