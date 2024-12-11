Düzce\'de Doğal Gaz Borusu Patladı, Paniğe Sebep Oldu

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DÜZCE'de, inşaat çalışmaları sırasında patlayan ve sızıntıya neden olan doğal gaz borusu paniğe sebep oldu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kuyumcuhacıali Mahallesi 2935 sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde devam eden inşaat çalışmaları sırasında sokaktan geçen doğalgaz borusu patladı. Yoğun koku ve borudan çıkan sesten endişelenen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye, doğal gaz ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemlerini alırken, doğal gaz ekipleri ana vanayı kapatarak sızıntıyı engelledi. Bölgede endişe yaratan Borunun tamir edilmesi ile ekipler normale döndü.