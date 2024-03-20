Düzce\'de Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Engelli Vatandaşlara Yönelik Evde Bakım Aylığının Artırılması İçin Kanun Teklifi Verdi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, engelli vatandaşlara yönelik evde bakım aylığının 12 bin 750 TL’ye çıkarılması için kanun teklifi verdi. Zorlu, "Gösterge rakamlarındaki değişiklik ve sosyal hizmetler kanununda asgari ücret endeksini getirmek suretiyle; evde bakım aylığını 12 bin 750 TL’ye çıkaracak düzeye getiriyoruz. 2022 sayılı kanuna göre ücret alan engellilerin maaşlarının da yüzde 50 artışla 7 bin TL düzeyine getirilmesini teklif ediyoruz" dedi.