Düzce\'de Fuhuş Operasyonu: 3\'ü Kadın 5 Kişi Gözaltına Alındı

DÜZCE'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan, evini fuhuş için günlük olarak kiraya veren M.U.'ya 600 bin TL para cezası uygulandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Düzce Üniversitesi bölgesindeki günlük kiralık evlerde fuhuş yapıldığına dair şikayetler üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, bu kapsamda 50 dairede denetim yaptı. Denetimlerde fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu H.A., M.L. ve C.D. isimli kadınlar ile fuhşa aracılık yaptığı iddia edilen K.L. isimli kişi ve evini fuhuş için günlük kiraya veren M.U., yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüphelinin emniyetteki sorguları sürerken, gözaltına alınanlar arasında olan M.U.'ya evini yasa dışı yollarla fuhuş için günlük şekilde kiraya verdiği gerekçesiyle 600 bin TL para cezası uygulandı.
Bu arada, gözaltına alınan kadınlardan birinin emniyete götürüldüğü sırada yanında 2 çocuğunun olduğu görüldü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl aranın ardından Mısır'a resmi ziyarette bulunması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Birçok uluslararası basın kuruluşu, Erdoğan'ın ziyaretini Gazze konusu üzerinden görürken Yunan basını ise Doğu Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) meselesi üzerinden haber yaptı. Komşu basınında Türkiye'nin, Mısır ile "drone diplomasisi" yürüttüğü ve Doğu Akdeniz'de Mısır ile Yunanistan arasında kurulan ortaklığın "yok olma" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu yazıldı.
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Ocak ayında toplam hava yolu yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.3 artarak 14.76 milyon kişiye ulaştı. İç hatlarda 7.06 milyon, dış hatlarda ise 7.7 milyon yolcu trafiği gerçekleşti.
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TBMM'de Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi ziyarette bulundu. Mısır ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmalar sonrası iki lider açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönünde girişimler bizim için yok hükmündedir.'' ifadelerini kullanırken Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise ''Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek.'' dedi.
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