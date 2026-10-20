Düzce\'de plastik fabrikasının bacasındaki yangın söndürüldü, bacada hasar oluştu

Düzce'de plastik fabrikasının bacasındaki yangın söndürüldü, bacada hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'deki Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik malzeme üreten fabrikanın bacasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yangın söndürüldü, fabrikanın baca kısmında hasar oluştu.
Düzce'de plastik malzeme üreten bir fabrikanın bacasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Yongalık mevkisindeki Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde (DGOSB) plastik sanayi malzemesi üreten fabrikanın atölyesinin baca bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrikanın baca kısmında hasar oluştu.
Kaynak: AA
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