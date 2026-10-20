Düzce\'de plastik fabrikasının bacasındaki yangın söndürüldü, bacada hasar oluştu

Düzce'de plastik malzeme üreten bir fabrikanın bacasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Yongalık mevkisindeki Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde (DGOSB) plastik sanayi malzemesi üreten fabrikanın atölyesinin baca bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrikanın baca kısmında hasar oluştu.