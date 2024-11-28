Düzce'de Sis Yüzünden Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü

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Şehir siste kayboldu

Kente etkili sis gökyüzünden böyle göründü

DÜZCE - Düzce'de hafta sonu yağan mevsimin ilk kar yağışı şehri etkiledi. Kar yağışının ardından kentte sis etkili oluyor. Yüksek kesimlerde görüş mesafesi 10 metreyi bulurken kent merkezi ise sis bulutu içinde kayboldu.

Düzce'de hafta sonu etkili olan zaman zaman karayollarında trafiği olumsuz etkileyen kar yağışının ardından kent merkezi sise teslim oldu. Kentin yüksek kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Düzce şehir merkezi ise yoğun siste kayboldu. Düzce'nin yüksek rakımlı bölgesi Bahçeşehir'den şehir merkezi sis nedeniyle görünmez oldu. Diğer taraftan kent merkezini görünmez yapan sis bulutu dron ile gökyüzünden görüntülendi.