Düzce'de Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Düzce'de Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

28.02.2026 06:51
Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bariyere çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

İsmail Şişman idaresindeki 81 ACL 286 plakalı otomobil, otoyolun Ankara yönü Beyköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Araç içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şişman'ın Hürriyetçi Eğitim-Sen Düzce İl Başkanlığı görevini yürüttüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

