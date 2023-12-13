Düzce\'de traktöre otomobil çarptı, sürücü yaralandı

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DÜZCE'de yoldan karşıya geçen traktöre otomobil çarptı. Traktörün römorkuna çarparak araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Aynalı Köyü'nde meydana geldi. Mehmet Sağlam idaresindeki 81 ACL 981 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmeye çalışan ve plakası bulunmayan Ali Çengel idaresindeki traktöre çarptı. Traktörün römorkuna çarpan araç sürücüsü otomobilde sıkışırken olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü Mehmet Sağlam, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Sağlık ekibi tarafından Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Sağlam, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)