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Düzce'de traktöre otomobil çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de traktöre otomobil çarptı, sürücü yaralandı

Düzce'de meydana gelen kazada, yoldan karşıya geçmeye çalışan bir traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.12.2023 - 23:54,  Güncelleme: 23:55
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DÜZCE'de yoldan karşıya geçen traktöre otomobil çarptı. Traktörün römorkuna çarparak araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Aynalı Köyü'nde meydana geldi. Mehmet Sağlam idaresindeki 81 ACL 981 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmeye çalışan ve plakası bulunmayan Ali Çengel idaresindeki traktöre çarptı. Traktörün römorkuna çarpan araç sürücüsü otomobilde sıkışırken olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü Mehmet Sağlam, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Sağlık ekibi tarafından Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Sağlam, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Düzce\'de traktöre otomobil çarptı, sürücü yaralandı
Kaynak: DHA
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