Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan S.B, Y.Ç. ve H.K'yi takibe aldı.

Şüphelilerin Çilimli ilçesindeki ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 60 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan S.B, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.