Düzce'de Yeni Sanayi Sitesi ve Asar Kemer Park Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düzce'de Yeni Sanayi Sitesi ve Asar Kemer Park Açılıyor

Düzce\'de Yeni Sanayi Sitesi ve Asar Kemer Park Açılıyor

Ayşe Keşir, Düzce'de modern sanayi sitesi ve Asar Kemer Park'ta incelemelerde bulundu.

28.10.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'de yapımı devam eden modern sanayi sitesi ile yarın hizmete alınacak Asar Kemer Park alanında incelemelerde bulundu.

Keşir, Düzce Belediyesince Şubat 2023'te Küçük Sanayi Sitesi'nin yanında yapımına başlanan, 244 dükkan, kreş, sağlık kabini ve sosyal donatıların yer alacağı site alanını gezdi.

İnceleme sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Keşir, yeni sanayi sitesinin kente çok yakıştığını belirterek, belediye başkanına, sanayi esnafına ve çalışanlara teşekkür etti.

Ayşe Keşir, son hazırlıkları yapılan 112 dükkanın, sahiplerine teslim edilmeyi beklediğini, yıl sonu itibarıyla da eski sanayiyi tamamen taşımayı hedeflediklerini anlattı.

Eski sanayi sitesinin, nüfus artışı nedeniyle şehir merkezinin içinde kaldığı için karmaşa oluşturduğuna değinen Keşir, "Sağlık kabiniyle, kreşiyle son derece modern ve belki de Türkiye'ye örnek sanayi sitesi olacak. Şimdiden hak sahiplerine hayırlı olsun diyorum." ifadesini kullandı.

Keşir, daha sonra yapımına 2022'de başlanan ve yarın açılacak Asar Kemer Park'ı ziyaret etti.

Uzun süredir burasıyla ilgili rekreasyon hedeflerinin bulunduğunu aktaran Keşir, "Sayın Başkanımız Faruk Özlü, uzun zamandır burası için uğraşıyor. Zemin etütleri işimizi zorlaştırdı, planladığımız zaman daha erkendi ama etütlerde yaşanan sorunlar nedeniyle, köprünün ayaklarının çakılması tekrar işlem gerektirdi." diye konuştu.

Keşir, parkın, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde düzenlenecek resepsiyonla açılacağını vurgulayarak, "Vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak. Şehrin tam ortası, hem rekreasyon hem de nefes alma alanı. Bölge esnafı için ticari anlamda canlanan bir alan olacak. Esnafımıza, vatandaşımıza hayırlı olsun diyorum." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ayşe Keşir, İnceleme, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Kadın, Yaşam, Kemer, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Yeni Sanayi Sitesi ve Asar Kemer Park Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 04:52:11. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Yeni Sanayi Sitesi ve Asar Kemer Park Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.