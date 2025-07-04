Düzce'de Yeni Sanayi Sitesinin Temeli Atıldı - Son Dakika
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Düzce'de Yeni Sanayi Sitesinin Temeli Atıldı

Düzce\'de Yeni Sanayi Sitesinin Temeli Atıldı
04.07.2025 17:36
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Düzce Belediyesi, Beltaş Sanayi Sitesi'nin 2. ve 3. etap inşaatlarının temellerini attı.

Düzce Belediyesi tarafından inşa edilen sanayi sitesinin 2. ve 3. etap inşaatlarının temelleri atıldı.

Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde inşa edilen Beltaş Sanayi Sitesi'nin 2. ve 3. etap kısımları için temel atma töreni düzenlendi.

Toplamda 63 dönüm arazi üzerine inşa edilecek tesiste, her biri 110 metrekare kapalı alandan oluşan toplamda 162 dükkan bulunacak.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, törende yaptığı konuşmada, Düzce'nin çok dinamik ve sürekli nüfusu artan bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin güçlü bir endüstri ve cazibe merkezi olduğunu belirten Aslan, "Vilayetlerimiz içinde artı değer koyan bir şehir. Bu kadar hızlı ilerleyen Düzce'de alt ve üst yapıları, insanların eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarını ve çalışma ortamlarını planlamak zorundayız. Bu anlamda ben Düzce Belediyesi'ne şükranlarımı sunuyorum. Bu öngörüyü başkanımız öncülüğünde belediye yapmakta. Eski Sanayi Sitesi kurulduğu dönem bakımından doğru bir yatırım ancak Düzce'nin geldiği şehirleşme itibariyle farklı planlamaya ihtiyaç var. Bu açıdan bugün doğru bir temel atıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Yatırımın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, kente kazandırdığı eserlerle gurur duyduğunu dile getirerek, "Gerçekten güzel işler yapıyoruz. Eserlerimizle gurur duyuyoruz. Çünkü eski halini bilenler, buranın bir bataklık hatta bir göl olduğunu çok iyi bilirler. Burası 63 dönüm arazi ve Milli Emlak'tan satın aldık. Eski Sanayi Çarşısı'ndaki esnafların taşınabilmesi için inşa ediyoruz." dedi.

Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, kente hemen hemen her hafta bir iş yaptıklarını ifade etti.

Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık da sanayi sitesinin hayırlı olmasını diledi.

Dua edilmesi ve adak kesimi yapılmasının ardından temel atıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'de Yeni Sanayi Sitesinin Temeli Atıldı - Son Dakika

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