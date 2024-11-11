Düzce'de Zincirleme Kaza: 8 Yaralı

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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen 2 ayrı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisinde kontrolden çıkan 5 araç çarpıştı.

Bir süre sonra aynı istikamette ilerleyen söz konusu noktanın biraz gerisinde 5 araç daha akıcı yoğunlukta duramayınca ikinci bir kaza meydana geldi.

Otomobil ve hafif ticari araç ağırlıklı 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazalarında 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Düzce, Sakarya'nın Hendek ve Akyazı ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.