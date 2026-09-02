Düzce\'deki yaylalarda yangın tedbirleri ziyaretçi sayısını azalttı

Düzce'de bulunan yaylalar, orman yangınlarını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında girişlerin kısıtlanması dolayısıyla ziyaretçi sayısının azaldığı sakin bir yaz mevsimi geçirdi.

Gölyaka ilçesinde yer alan 1830 metre rakımlı Kardüz ve 1400 metre rakımlı Pürenli yaylaları ile merkeze bağlı 1500 metre rakımlı Hera, 1450 metre rakımlı Sinekli Yaylası ve 1200 metre rakımlı Odayeri, her yıl yaz aylarında yayla sakinlerinin dışında kent merkezi ve çevre illerden gelen kamp, karavan ve doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Bu yıl orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yaylalara girişlerin kısıtlanması nedeniyle özellikle İstanbul ve Ankara ile çevre illerden gelenler özel izinle bölgeye giriş yapabiliyor.

Geçen senelere göre ziyaretçi trafiğinin büyük ölçüde azalması dolayısıyla en sakin yaz mevsimlerinden birini yaşayan yaylalar, geniş ormanlık alanları, gün doğumu ve gün batımı eşliğindeki manzaraları, sis bulutlarının arasından görünen silüetleriyle doğaseverlere görsel şölen sunmaya devam ediyor.

Sinekli Yaylası'nda yaşayan 61 yaşındaki İrfan Kurnaz, AA muhabirine, ormanların korunması bakımından bölgeye girişlerin kısıtlanmasının yerinde bir karar olduğunu söyledi.

Kurnaz, doğup büyüdüğü yaylayı ve doğayı çok sevdiğini dile getirerek, ormanlara giriş yasaklarıyla bölgeye gelen ziyaretçi sayısının azaldığını kaydetti.

Günübirlik gelen ziyaretçilerden bazılarının geride atıklarını bıraktığını ve silah atışı yapanların da doğaya zarar verdiğini anlatan Kurnaz, "Bıraktıkları cam kırıkları ve çöpler sadece doğaya değil hayvanlara da zarar veriyor. Cam kırıkları hayvanların ayaklarına batıyor, sakatlanıyorlar. Bıraktıkları çöplerin poşetlerini yiyen hayvanların bağırsakları tıkanıyor. Benim hayvanlarım öldü bu yüzden. 'Nasıl bulduysan öyle bırak.' diyoruz ama dinlemiyorlar." ifadelerini kullandı.