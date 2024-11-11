Düzce, Deprem Sonrası Yenilendi

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AK Parti Düzce Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, son 25 yılda 3 büyük depremle sarsılan Düzce'nin, yatay mimari modeliyle yeni kimlik kazanarak Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi.

17 Ağustos 1999'da 7,4 büyüklüğündeki Gölcük Depremi ile yıkıma uğrayan Düzce, yaklaşık 3 ay sonra 12 Kasım'da 7,2 büyüklüğündeki depremle bir kez daha sarsıldı. Her iki depremde 1115 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 836 kişi de yaralandı, 6 bin 444 yapıda ağır, 5 bin 506 yapıda orta, 9 bin 433 yapıda ise az hasar tespit edildi.

Merkez üssü Kaynaşlı ilçesi olan depremin üzerinden 25 yıl geçti. Bu süre zarfında risk taşımayan bölgelerde yapılan kalıcı konutlar ve zaman içerisinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yapı stokunun yüzde 75'i yenilendi.

Depremin 25. yılı öncesinde kenti ziyaret eden Keşir, AA muhabirine, 12 Kasım Düzce Depremi'nin, Türkiye'nin deprem tarihine geçmiş en büyük acılardan biri olduğunu belirtti.

Keşir, kentin AK Parti iktidarında küllerinden yeniden doğduğunu anlatarak, "Bugün artık üniversitesiyle, çevre yoluyla, bütün sosyal donatılarıyla ve depreme uygun konutlarıyla, yani zemin üstü 3 katla, Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla söylediği yatay mimarideki Anadolu şehri yeni bir kimlik kazandı." dedi.

En son 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, kentin yapı stokunun yüzde 75'inin depreme uygun yenilenmesi dolayısıyla herhangi bir can kaybı yaşanmadığını vurgulayan Keşir, Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün gayretli ve disiplinli duruşunun da bunda etkili olduğunu ifade etti.

Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de Düzce'nin önemli bir model olduğuna değinen Keşir, "Depreme uygun binaları ve yatay mimarisiyle Düzce'nin örnek modelliği, bu anlamda yaşanabilir şehirler oluşması açısından son derece önemli. 23 Kasım depremi de bu anlamda çok dikkat çekici." diye konuştu.

Afetler nedeniyle can kayıpları yaşanmayan şehirler inşa etmek için çalıştıklarına dikkati çeken Keşir, bu konuda yöneticilerden sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara varıncaya dek herkese önemli görevlerin düştüğünün altını çizdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlere de değinen Keşir, "Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın son yıllarda gördüğü en büyük felaketlerden biri. Ben depremin ilk 15 günü bölgede olan biri olarak söylüyorum, 11 milyon vatandaşın etkilendiği, Düzce ile mukayese edildiğinde yüz ölçümü olarak Düzce'nin 30, 40 kat büyüklüğünde bir alanın etkilendiği ve ufka doğru baktığınızda hiç bina görmediğiniz, hep yıkıntı gördüğünüz çok büyük bir felaketti." ifadesini kullandı.

Keşir, geçen hafta Hatay'ı ziyaret ettiğini aktararak, "Yine bugün ufka baktığınızda her yerde kule vinçleri görüyorsunuz, şehrin tamamı bir şantiye. Binaların hepsi artık depreme uygun yapılıyor. İnşallah Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman yeniden küllerinden doğacak." değerlendirmesinde bulundu.