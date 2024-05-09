Deprem Tatbikatı Düzce Valiliğinde Gerçekleştirildi

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Depremde ilk olarak çök kapan tutun uygulandı

Düzce Valiliğinde deprem tatbikatı yapıldı

DÜZCE - Düzce Valiliğinde senaryo gereği Beyköy Beldesi mevkiinde 6.1 büyüklüğünde 20 saniye süren deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası ilk olarak çök kapan tutun uygulandı. Depremde yaralananlar tek tek kurtarıldı.

Düzce Valiliği tarafından Valilik Kampüsünde deprem tatbikatı düzenlendi. Düzce'nin Beyköy Beldesi merkez üssü 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sorasında toplantı halinde olan Vali Selçuk Aslan ve kurum müdürleri sirenin çalmasıyla birlikte ilk olarak çök-kapan-tutun yaptılar. 20 saniye süren depremin sarsıntısının geçmesinin ardından kontrollü olarak resmi kurumlarda çalışanlar hizmet binalarını boşaltarak toplanma alanına geldiler. Depremde yaralananlar ise ekipler tarafından ilk müdahalenin yapılmasıyla tahliye edildi. Başarılı geçen tatbikat çıkan yangının söndürülmesiyle sona erdi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, afetlere bilinçli olunmasının önemli olduğunu belirterek "Ülkemiz farklı afetlere gebe bir bölgede yer almakta. Afetlerle yaşamaya alışma noktasında şehirlerimizi afetler konusunda daha dirençli hale getirmek ve de insanımızı afetler konusunda daha bilinçli halde donatmak ve eğitmek zorundayız. Bu afet bilincinin oluşması konusunda en etkili yöntemde zaman zaman yapılacak olan tatbikatlar. Bu tatbikatlar ile çalışılmış senaryolar. Başımıza bir afet geldiğinde insanlar günlük olağan rutin tarzında reflekse çevirebilmesini sağlayacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak bütün kurumlarımızda ve evlerimizde ulusal düzeyde yaptığımız tatbikatlarımız var. Deprem tarzı afetlerde ölçek ne olursa olsun, yıkıma sebep olmayan afetlerde bile eşya devrilmesi gibi durumlar dahil insanların şoka girmesi ve kendini camlardan tahliye etmesi gibi farklı yaralanmalara sebep olacak durumların ortay çıktığı gibi bunları asgari indirebilmek açısından insanlarımızın olası bir deprem afeti sırasında yaşam üçgeni denilen çök kapan tutun yapması oldukça önemli. Bugün vilayetimizde orta ölçekli bir deprem senaryosuna bağlı olarak biz toplantı halindeyken depreme maruz kalacağız. Olabildiğince sakinliğimizi koruyabiliyormuyuz? ve öğrendiklerimizi bir refleks halinde uygulayabiliyormuyuz? bunu test etmeye çalışacağız. İnşallah insanlarımıza afet bilincini en güzel şekilde öğretebiliriz. Afetsiz günler temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Tatbikat başarılı bir şekilde son buldu.