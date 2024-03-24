Düzce Valisi Selçuk Aslan, Aşık Veysel\'in torunu ile öğrencileri buluşturdu

Düzce Valisi Selçuk Aslan, misafirliğe gittiği evde "Uzun İnce Bir Yoldayım" parçasını neyle seslendiren öğrencileri, Aşık Veysel'in torunu Gündüz Şatıroğlu ile telefonda görüştürdü.
Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Aslan'ın kendisini çaya davet eden üniversite öğrencilerini kırmayarak iftar sonrası evlerini ziyaret ettiği belirtildi.
Aslan, öğrencilerle yaptığı sohbette Sivas'ın Şarkışla ilçesinden psikoloji bölümü öğrencisi Ömer Ünal'ın, "Uzun İnce Bir Yoldayım" parçasını neyle çalması üzerine Aşık Veysel'in torunu Şatıroğlu'nu telefonla aradı.
Bir süre öğrencilerle konuşturduğu Şatıroğlu'nu mayıs ayında Düzce'ye davet eden Aslan, gençlere eğitim hayatlarında başarılar diledi, ramazan ayını hayırla geçirmelerini temenni etti.
Aslan'a ziyaretinde Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı eşlik etti.
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