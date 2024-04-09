Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Aslan, mesajında, Alvarlı Efe Hazretleri'nin, "Hüzn-ü keder def ola, Dilde hicab ref ola, Cümle günah af ola, Bayram o bayram ola" dizelerini paylaştı.
Ramazanı nihayete erdiren ve kendilerini sağlık, sıhhat ve huzurla Ramazan Bayramı'na kavuşturan yüce Allah'a hamdettiğini belirten Aslan, İslam aleminin bayramını tebrik etti.
Aslan, bayramın, ülke, millet, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını dileyerek, "Hep birlikte sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara erişmeyi yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Her yıl hanelerimizi ve şehirlerimizi şereflendiren ramazana ve sonunda Ramazan Bayramı'na yeniden kavuşmanın heyecanı içerisindeyiz. Ramazanı uğurlamanın hüznü bir yanımızdayken, diğer tarafta insana ait tüm güzelliklerin sembolü olan bayrama ulaşmanın sevinci gönüllerimizi fethetmiş durumdadır." ifadesini kullandı.
Bayram dolayısıyla yola çıkacak vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunan Aslan, görev başındaki kolluk kuvvetlerinin bayramını kutladı.
Vali Aslan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bu bayram gününde vatanımızın bekası, milletimizin huzur ve esenliği için sınırlarımız içinde ve dışında görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize ve bayramı görevleri başında karşılayan kamu görevlilerimize teşekkür ederken, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimizi şükranla selamlıyorum."
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