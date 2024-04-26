Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Protokol Üyeleri Melen Çayı'nda Rafting Yaptı - Son Dakika
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Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Protokol Üyeleri Melen Çayı'nda Rafting Yaptı

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Protokol Üyeleri Melen Çayı\'nda Rafting Yaptı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, kaymakamlar ve belediye başkanları, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Melen Çayı'nda bir araya gelerek rafting heyecanı yaşadı. Vali Aslan, bölgenin turizm potansiyeline dikkat çekerek, Düzce'nin rafting alanında Türkiye'de marka değeri taşıdığını belirtti. Protokol üyeleri, Cumayeri Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri ile Kano-Rafting Federasyonu İl Temsilciliği ekipleri eşliğinde Melen Çayı'nda yaklaşık 12 kilometrelik parkurda rafting yaptı.

26.04.2024 17:29
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Düzce Valisi Selçuk Aslan ile kaymakamlar ve belediye başkanları, Melen Çayı'nda rafting heyecanı yaşadı.

Vali Aslan ile kaymakamlar ve belediye başkanları, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Cumayeri ilçesinde bulunan Melen Çayı'ndaki tesiste bir araya geldi.

Burada açıklamada bulunan Vali Aslan, bölgenin turizm anlamında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, kentin rafting alanında, Türkiye'de marka değeri taşıdığını söyledi.

Vali Aslan ile kaymakamlar ve belediye başkanları, daha sonra Cumayeri Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri ile Kano-Rafting Federasyonu İl Temsilciliği ekipleri koordinesinde Melen Çayı'na indi.

Protokol üyeleri, yaklaşık 12 kilometrelik parkurda bot üzerinde rafting yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Protokol Üyeleri Melen Çayı'nda Rafting Yaptı - Son Dakika

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