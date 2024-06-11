Düzce ve Kocaeli'de DEAŞ Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Düzce ve Kocaeli'de DEAŞ Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

Düzce ve Kocaeli\'de DEAŞ Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

Düzce ve Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, cep telefonları, flaş bellekler, tabletler, laptoplar, para ve çeşitli belgeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

11.06.2024 18:23
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Düzce ve Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgüt mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi çalışmaları kapsamında, Düzce ve Kocaeli'de "6415 Sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçunu işledikleri belirlenenlere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ve JÖAK personelinden oluşan 300 ekip ile Düzce İl Jandarma Komutanlığından 60 ekibin operasyonlara katıldığı ifade edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 20 zanlının yakalandığı bildirilen açıklamada, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 50 cep telefonu, 8 flaş bellek/CD kart, 11 tablet, 4 laptop, 1100 dolar, 33 bin 600 lira, 27 dekont, çeşitli banka kartları, çok sayıda Arapça doküman ve şifreli notların ele geçirildiği aktarıldı.

Zanlıların Düzce İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin sürdüğü belirtilen açıklamada ayrıca, aynı soruşturma kapsamında 5 Mart'taki operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 4'ünün tutuklandığı, 1'ine ev hapsi verildiği, birinin adli kontrol şartıyla salıverildiği ve 1 zanlının ise sınır dışı edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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