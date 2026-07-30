Düztaş Kardeşler Türkiye'nin Gururu - Son Dakika
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Düztaş Kardeşler Türkiye'nin Gururu

Düztaş Kardeşler Türkiye\'nin Gururu
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VAN'da boks yapan Şeyma ve Yaren Düztaş, ulusal ve uluslararası başarılarıyla dikkat çekiyor.

VAN'da babalarının, kendilerini şiddete karşı koruyabilmeleri amacıyla 7 yıl önce boksa yönlendirdiği milli boksörler Şeyma Düztaş (24) ile kardeşi Yaren Düztaş (22), ulusal ve uluslararası şampiyonalarda kazandıkları derecelerle Türkiye'nin gururu oldu. Geçen yıl dünya 3'üncüsü olan Şeyma Düztaş, Türkiye şampiyonasına hazırlanırken, büyük kadınlarda 80 kiloda Türkiye şampiyonu olan Yaren Düztaş ise eylül ayında Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Boks Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Van'da yaşayan Şeyma ve Yaren Düztaş kardeşler, babalarının yönlendirmesiyle 7 yıl önce boksa başladı. Milli takım antrenörü Ayhan Öz'ün gözetiminde kısa sürede önemli başarı gösteren iki kardeş, Türkiye şampiyonluklarının ardından milli takıma yükseldi. Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil eden sporcular, antrenmanlarını birlikte yaparak birbirlerine destek oluyor. Ortak hedefleri ise uluslararası organizasyonlarda yeni madalyalar kazanarak Türk bayrağını göndere çektirmek.

'BABAMIZ KENDİMİZİ KORUYABİLELİM DİYE BOKSA GÖNDERDİ'

Geçen yıl dünya üçüncüsü olan ve Erzurum Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Şeyma Düztaş, boksa başlama hikayelerini anlatarak, "Bu spora babamın yönlendirmesiyle başladık. Bizi, kız çocukları olarak kendimizi koruyabilelim diye boksa gönderdi. Önce ben başladım, bir hafta sonra da kardeşim Yaren geldi. O günden bu yana birlikte çalışıyoruz. 7 yılda 6 kez Türkiye şampiyonu oldum. Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemi temsil ettim. Avrupa ikinciliği, üçüncülüğü, dünya ikinciliği ve üçüncülüğü derecelerim var. Geçen yıl İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldum. Van adına böyle bir başarı elde etmek benim için büyük gurur. Şimdi ocak ayında yapılacak Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorum. Kardeşimle birlikte çalışmak bizi daha da motive ediyor. Benim en büyük destekçim Yaren, onun en büyük destekçisi de benim. Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum" dedi.

'ABLAM OLMASAYDI BEN DE BOKSA BAŞLAMAZDIM'

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Yaren Düztaş ise bugüne kadar 7 kez Türkiye şampiyonu olduğunu belirterek, "2019 yılında başladım. Sonra bu spor hobimiz olmaktan çıktı ve mesleğimiz haline geldi. Çok çalıştık, emek verdik ve güzel başarılar elde ettik. 7 kez Türkiye şampiyonu oldum. Avrupa Şampiyonası'nda 3 kez, dünya şampiyonasında ise 2 kez ülkemi temsil ettim. Bu yıl katıldığım 3 uluslararası turnuvanın tamamında final oynadım. İkisinde üçüncü, birinde ikinci oldum. Şimdi Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Hedefim burada başarılı olup daha sonra U23 Avrupa Şampiyonası'nda da madalya kazanmak. Ablam olmasaydı ben de boksa başlamazdım. Onun sayesinde bu branşa adım attım. Küçük kız çocuklarına da mutlaka spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Sadece boks değil, hangi branşı seviyorlarsa onu yapsınlar. Spor hem kendilerine güven kazandırıyor hem de hayatlarını değiştiriyor" diye konuştu.

'DİĞER KIZ ÇOCUKLARINA DA ÖRNEK OLUYORLAR'

Milli takım antrenörü Ayhan Öz de Van'da yaklaşık 150 sporcuya boks eğitimi verdiğini belirterek, Düztaş kardeşlerin disiplinli çalışmalarıyla örnek sporcular haline geldiğini söyledi. Öz, "Şeyma ve Yaren hem ilimizin hem de ülkemizin gururu. Şeyma, Avrupa ve dünya şampiyonalarında önemli dereceler elde ederek kendisini kanıtladı. Yaren ise 15 Eylül'de Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Boks Şampiyonası'na hazırlanıyor. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Sporcularıma güveniyorum. Disiplinli çalışmalarıyla diğer kız çocuklarına da örnek oluyorlar. Yaren'in de Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir derece elde edeceğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

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