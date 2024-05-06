DYP'li eski milletvekili Hüseyin Balyalı toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DYP'li eski milletvekili Hüseyin Balyalı toprağa verildi

Doğru Yol Partisi'nden (DYP) bir dönem Balıkesir Milletvekilliği görevinde bulunan Hüseyin Balyalı, 82 yaşında vefat etti. Cenaze törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ve vatandaşlar katıldı.

06.05.2024 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğru Yol Partisinden (DYP) bir dönem Balıkesir Milletvekilliği görevinde bulunan ve 4 Mayıs Cuma günü 82 yaşında vefat eden Hüseyin Balyalı, toprağa verildi.

Bandırma Devlet Hastanesi morgundan alınan Balyalı'nın cenazesi, Haydar Çavuş Camii'ne getirildi.

Camiye gelen Balyalı'nın eşi Ayşe ile çocukları Murat, Zeynep ve Ömer Balyalı, taziyeleri kabul etti.

Öğle namazının kılınmasının ardından Balyalı için helallik alındı. Balyalı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazından sonra Gönen'in Bayramiç Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Demokrat Parti Balıkesir İl Başkanı Işın Gümüşyay ile vatandaşlar katıldı.

Bandırma'nın Edincik Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Balyalı, 4 Mayıs Cuma günü fenalaşması üzerine Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Hüseyin Balyalı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 10 Temmuz 1942'de doğan Hüseyin Balyalı, 1967'de Eskişehir İktisadi ve İdari Bilimler Akademisinden mezun oldu. 1970-1976 yıllarında Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğünde çalışan Balyalı, 1976-1984'te Bursa, Diyarbakır ve Ankara defterdarlıkları, 1984-1991'de Maliye Bakanlığı Müşavirliği görevlerinde bulundu.

Evli ve 3 çocuk babası Balyalı, Balıkesir Milletvekili olarak 1991-1995 yıllarında parlamentoda görev yaptı.

Kaynak: AA

Doğru Yol Partisi, Milletvekili, Dursun Mirza, Ahmet Akın, Balıkesir, Bayramiç, Aksakal, Gönen, Hastane, Ölüm, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DYP'li eski milletvekili Hüseyin Balyalı toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı
13:34 Gaziantep’te katliam gibi kaza 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı Gaziantep'te katliam gibi kaza! 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
13:32 Özel’den “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP içinde karışıklık planı var“ iddialarına yanıt Özel'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP içinde karışıklık planı var" iddialarına yanıt
12:46 Erzurum’a, Antalya iklim şartlarına göre sera Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar Erzurum'a, Antalya iklim şartlarına göre sera! Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
14:23 Mardin’de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı Mardin'de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı
14:05 Kahtalı Mıçe kansere yakalandı Kahtalı Mıçe kansere yakalandı
13:55 Erzincan’da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor Erzincan'da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor
13:08 Yağmur Taktaş’ın Adana’daki mezarı otopsi için açıldı Yağmur Taktaş'ın Adana'daki mezarı otopsi için açıldı
13:03 Putin emri verdi Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı Putin emri verdi! Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı
12:48 Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin 80’i kapatılmalı Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin %80'i kapatılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 14:54:41. #1.12#
SON DAKİKA: DYP'li eski milletvekili Hüseyin Balyalı toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement