Ebabil kuşu Erzurum'da hayata döndü - Son Dakika
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Ebabil kuşu Erzurum'da hayata döndü

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Erzurum'da bulunan ebabil kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar uzmanları tarafından sağlığına kavuşturulduktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. Veteriner Hekim Selçuk Albayrak, ebabil kuşlarının ayaklarının kısa olması nedeniyle diğer kuşlar gibi sıçrayarak uçamadığını belirtti ve vatandaşlara bu kuşları bulduklarında su içirip besleme yapmalarını önerdi.

16.05.2024 10:25
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Ebabil şefkatli ellerde hayat tutundu

ERZURUM - Erzurum'da Doğa Koruma ve Milli Parklar uzmanları, kendilerine bitkin halde getirilen ebabil kuşunu sağlığına kavuşturarak doğal yaşama bıraktı.

Ülkemizde göçmen kuşların önemli duraklarından birisi olan Erzurum'da yerde hareketsiz duran ebabil kuşunu gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şubesi yetkililerine teslim etti. Ebabil kuşunu teslim alan Veteriner Hekim Selçuk Albayrak, kuşun bakımını yaptı ve şırıngayla beslenmesi gerçekleştirdi. Bakımı ardından ebabil kuşu doğal yaşam alanında serbest bırakıldı.

Veteriner Hekim Selçuk Albayrak, ebabil kuşlarının ayaklarının kısa olması nedeniyle diğer kuşlar gibi sıçrayarak uçamadığını belirterek, " Vatandaşlarımız bitkin halde bu kuşları bulduklarında, kanat ve ayaklarında bir yara yoksa çok rahat burun deliklerinden su içirip besleme yapabilir ve uçurabilir." dedi.

Ebabil kuşu Erzurum\'da hayata döndü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ebabil kuşu Erzurum'da hayata döndü - Son Dakika

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