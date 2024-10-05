Ebrar Sitesi K Blok Davasında 8 Kamu Görevlisi için Soruşturma İzni - Son Dakika
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Ebrar Sitesi K Blok Davasında 8 Kamu Görevlisi için Soruşturma İzni

Ebrar Sitesi K Blok Davasında 8 Kamu Görevlisi için Soruşturma İzni

Kahramanmaraş Valisi, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ebrar Sitesi K Blok davasında 8 kamu görevlisi için soruşturma izni verdi. Fatma Irmak, sorumluların adil bir şekilde yargı önünde hesap vermesini talep etti.

05.10.2024 19:19  Güncelleme: 19:20
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HABER: MEHMET OFLAZ

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ebrar Sitesi K Blok davasında, 8 kamu görevlisi için soruşturma izni verdi. Ebrar Sitesi K Blok'ta ailesini kaybeden Fatma Irmak, valiliğin kararını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Irmak, "Tek istediğimiz sorumluların adil bir şekilde yargı önünde hesap vermesidir" dedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki Ebrar Sitesi'nde 18 blok yıkılmış en az bin 400 kişi yaşamını yitirmişti. Ebrar Sitesi'nin davaları ayrı ayrı görülüyor. Ebrar Sitesi K Blok davasında bir gelişme yaşandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna ilişkin 15 Mayıs 2024 tarihinde, Kahramanmaraş Valiliği'nden 11 kamu görevlisi için soruşturma izni istedi. 11 kamu görevlisinin, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma, görevi kötüye kullanma" suçlarını işledikleri belirtildi.

8 kamu görevlisi için soruşturma izni verildi

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ebrar Sitesi K Blok'un inşa sürecinde imzaları bulunan; AK Partili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde görevli mimar Mehmet Dişçeken, dönemin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri Müdür Yardımcısı Hacı Mehmet Güner, İmar İşleri Müdürü ve harita mühendisi Fahri Yiğitoğlu, eski inşaat mühendisi Fatih Diş, eski İmar İşleri Müdür Yardımcısı Osman Yaşar Dağıstanlı, eski inşaat mühendisi Melike Özdemir, mühendis Çetin Hurşitoğlu, eski İmar İşleri Müdürü Zeynel Abidin Şerefoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

Öte yandan soruşturma izni istenen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde görevli inşaat mühendisi Ali Özcan Kurt'un 12 Şubat 2023 tarihinde, mimar Sevgi Vural'ın ise 3 Aralık 2014 tarihinde vefat ettiği için soruşturma izni verilmediği ifade edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde görevli makine mühendisi Hülya Çelik hakkında ise soruşturma izni verilmedi.

"Tek istediğimiz sorumluların adil bir şekilde yargı önünde hesap vermesidir"

Ebrar Sitesi K Blok'ta ailesini kaybeden Fatma Irmak, valiliğin kararını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Irmak, şunları kaydetti:

"Ebrar Sitesi'nde binlerce insanın ölümünden sorumlu olan herkesin yargılanması için mücadele ettik ve bu mücadeleye devam edeceğiz. Can güvenliğimizi korumakla yükümlü kamu görevlilerinin, ihmalleri ve görevlerini kötüye kullanmaları nedeniyle sevdiklerimizi toprağa verdik. Şimdi biz kime inanacağız? Kime güveneceğiz? Bundan sonra tek istediğimiz, sorumluların adil bir şekilde yargı önünde hesap vermesidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ebrar Sitesi K Blok Davasında 8 Kamu Görevlisi için Soruşturma İzni - Son Dakika

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