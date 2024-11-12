Ebubekir Efendi 144. Yılında Anıldı

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Sultan Abdülaziz tarafından 1862'de, Güney Afrika'daki Cape Malay Müslümanlarına dini hizmet vermesi için gönderilen ve bu görevini 17 yıl boyunca sürdüren Türk-İslam alimi Erzurumlu Ebubekir Efendi, vefatının 144. yılında anıldı.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'nda düzenlenen "Türkiye-Güney Afrika İlişkilerinde Ebubekir Efendi Köprüsü" anma programına, Vali Mustafa Çiftçi, eski Güney Afrika Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı, Ulusal Meclis Üyesi Ebrahim Patel, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, İl Müftüsü Rüstem Can, dekanlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Çiftçi, anma programında yaptığı konuşmada, böylesine önemli bir alimin Erzurumlu oluşunun ve gittiği coğrafyada da Erzurumlu olarak anılışının gurur verici olduğunu söyledi.

Ebubekir Efendi'nin, hem Türkiye'nin hem de Güney Afrika'nın dini, kültürel ve eğitimsel tarihinde silinmez iz bırakmış bir şahsiyet olduğunu vurgulayan Çiftçi, " Eğitim, insan hakları ve kültürel işbirliği gibi evrensel değerleri savunan Ebubekir Efendi'nin anısı, sadece Türkiye'de değil, dünya çapında takdir edilmekte ve günümüzde hala etkisini göstermektedir. Biz de büyük zatın Erzurum'da adını yaşatmak için harekete geçtik. Hafızlar için hizmete giren Daru'l Huffaz Medresesi'ne ismini verdik." diye konuştu.

Patel de Erzurumlu Ebubekir Efendi'nin hayatı ve yaptığı önemli çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ebubekir Efendi'nin, 1863 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından Güney Afrika'da Müslüman topluluğa dini rehberlik sağlamak amacıyla gönderildiğini belirten Patel, Ebubekir Efendi'nin, kurduğu okullarla gençlerin eğitim almasına katkıda bulunduğunu, özellikle de kadınların eğitimle tanışmasını sağladığını anlattı.

Patel, Ebubekir Efendi'nin sosyal adalet ve insan eşitliği gibi evrensel değerlere yaptığı katkıların, bu mirasın bugün de Güney Afrika'daki sosyal hareketlere ve siyasete yansıdığını anlattı.

Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesi gerektiğine dikkati çeken, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na İsrail aleyhine açtığı davaya da değinen Patel, Filistin davasının 21. yüzyılda dünya için ahlaki bir sınav olduğunu anımsatarak, dünya kamuoyunu İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı politikalar hakkında ses çıkarmaya çağırdı.

Afrika Araştırmaları Merkezi kurulacak

Rektör Hacımüftüoğlu ise Afrika ile olan bağları güçlendirmek, ortak çalışma alanları oluşturabilmek ve Afrika'nın önde gelen üniversiteleri ile daha kolay şekilde işbirliği yapabilmek adına üniversitelerinde Afrika Araştırmaları Merkezi'nin kurulması için adımların en kısa zamanda atılacağını söyledi.

Birçok Afrika ülkesinin, sömürgenin boyunduruğundan kurtulması, özgürce yaşama hakkını elde etmesi ve kurulan gönül köprüsünün güçlenmesi adına çalışmaların devam ettiğini belirten Hacımüftüoğlu, "Ebubekir Efendi'nin anıları ve eserleri bizim çok kıymetli. Ebubekir Efendi ve eserlerini tanıdıkça ne kadar alim ve bilge bir insan olduğunu her geçen zaman daha iyi anlıyor ve takdir ediyoruz. Biz de böylesine önemli şahsiyetlerin hem kendilerinin hem de geride bıraktıkları eserlerin tanıtılması için gerekenleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.