Ece Mercankaya'nın Ölüm Raporu Açıklandı - Son Dakika
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Ece Mercankaya'nın Ölüm Raporu Açıklandı

5 yaşındaki Ece Mercankaya'nın ölümüne besin zehirlenmesi ve pankardit neden olduğu belirlendi.

29.01.2025 14:18
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde 2022'de bir restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğa ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı.

Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan raporda, yaşamını yitiren Ece Mercankaya'nın 13 Nisan 2022'de ailesiyle bir restoranda yemek yedikten sonra annesi, kardeşi ve kendisinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşandığı belirtildi.

Raporda, Didim Devlet Hastanesine 14 Nisan 2022'de başvurulduğu, Mercankaya'ya bağırsak enfeksiyonu tanısıyla semptomatik tedavisi ve reçetesinin düzenlendiği bildirildi.

Semptomlarının artması üzerine 3 gün sonra sabah saatlerinde aynı hastaneye başvuran Mercankaya'nın, serum tedavisi ve kan tahlillerinin ardından taburcu edildiği, akşamında çocuğun durumunun ağırlaşması üzerine tekrar Didim Devlet Hastanesine gittiği, tahlillerinde glukoz ve troponin değerlerinin yüksek olması nedeniyle Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği raporda yer aldı. Raporda, buradaki muayene ve tetkiklerde çocuğun ağır dehidratasyon, akut kalp yetmezliği ve myokardit tanısıyla tedavisinin düzenlendiği ve Mercankaya'nın 18 Nisan 2022'de öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Raporda, Mercankaya'nın ölümünün meydana geliş şekli ise şöyle anlatıldı:

"Çocuğun ölümünün besin zehirlenmesi sonrası gelişen kesin tanı almamış ağır pankardit ile seyreden hastalık nedeniyle meydana gelmiş olduğunun kabulü gerektiği anlaşılmıştır. Çocuğa ilk başvurusunda yapılan semptomatik tedavinin acil şartlarında gerçekleştirilen işlemlerin uygun olduğu, ilgili sağlık personeline tıbbi uygulama hatası atfedilemeyeceği değerlendirilmektedir."

Olay

İzmir'den 13 Nisan 2022'de ailesiyle Didim'e giderken Gaziemir'deki bir restoranda yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Ece Mercankaya, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetmiş, 20 Nisan'da toprağa verilmişti. Ece'nin 4 yaşındaki kardeşi Ege Mercankaya ise Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine sevk edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ece Mercankaya'nın Ölüm Raporu Açıklandı - Son Dakika

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