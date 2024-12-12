Eceabat Açıklarında 4,4 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nin Çanakkale Eceabat açıklarında saat 14.34'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 25,5 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13,52 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.
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