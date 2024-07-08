Edebiyatçı Erdem Bayazıt, vefatının 16. yılında anıldı

Güncel

Edebiyat çevrelerince "Yedi Güzel Adam"dan biri olarak bilinen şair ve yazar Erdem Bayazıt, vefatının 16. yılında, Yeni Dünya Vakfında düzenlenen " Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" programıyla anıldı.

Programda, tam adı Adil Erdem Bayazıt olan ve akciğer kanseri sebebiyle 69 yaşındayken 5 Temmuz 2008'de İstanbul'da vefat eden usta edebiyatçının hatıraları anlatılarak, şiirler okundu.

Programda konuşan yazar Hüseyin Yorulmaz, Bayazıt'ın lise yıllarında edebiyat ile ilişki kurduğunu belirterek, "Maraş'ta Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenöeren, Akif İnan, Cahit Zarifoğlu ve Sait Zarifoğlu bir hareket başlattı. Bu insanların birlikteliği, edebiyata bakışı ömür boyunca sürdü. Bir araya gelerek adeta yerli düşünceyi sallayan bir akım oluşturdular." dedi.

"Erdem Bayazıt bir neslin ağabeyidir"

Yorulmaz, Bayazıt'ın çok yönlü biri olduğunun altını çizerek, "Şiirleriyle tanıdığımız birisi, aynı zamanda yazar ve bunların ötesinde teşkilatçı bir insan. Maraş'tan gelen gençleri organize ederek bir dergi çıkarıyor. Aynı zamanda bir editör ve siyasetçi. Milletvekilliği döneminde Maraş'a çok büyük katkıları oldu. Hepsinden önemlisi Erdem Bayazıt bir neslin ağabeyidir." ifadelerini kullandı.

Mavera dergisinin kuruluş sürecine değinen Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Bu dergi diğer dergilerden farklı olarak bir kişiye bağlı değil, istişare ederek ortaya konmuştur. Erdem Bayazıt, derginin genel yayın yönetmeni aynı zamanda yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Fakat derginin içinde mali işleri yürütecek biri olmadığı için uzun soluklu olamadı. 1990'lı yılların sonuna kadar devam edebildi."

"Mavera, Müslümanların gündemini ele alan bir dergiydi"

Hüseyin Yorulmaz, yazarların memur olduğu için kendi isimlerini kullanmadığını söyleyerek, "O zamanlar memurların yazması çok hoş karşılanmazdı. Erdem Bayazıt 'Adil Erbay' ismiyle yazılarını kaleme alırdı. Kendisi çok şiir yazamadı ama derginin yükü onun sırtındaydı. Aynı zamanda bu derginin son sayfasında 'Okuyucularla' diye bir bölüm vardı. Orada Anadolu'da edebiyata meraklı insanların yazıları yayınlanırdı. Bugün hikayeci olarak ismi geçen çoğu isim oradan çıkmıştır. Mavera, bu anlamda mektep olma özelliğini 1990'lı yıllara kadar sürdürdü." değerlendirmesinde bulundu.

Derginin sadece edebiyatla değil, İslam dünyasının sorunlarıyla da ilgilendiğini vurgulayan Yorulmaz, şunları anlattı:

"1979'da Rusya, Afganistan'ı işgal ettiği zaman bu insanlar Tofaş'a mektup yazdı ve 2 araç istedi. Bu araçlarla İstanbul'dan yola çıkarak İran, Pakistan ve Afganistan sınırlarına giderek, orada savaşan Müslümanların, mücahitlerin gayretlerini röportajlarla, haberlerle, fotoğraflarla Türkiye'de duyurdular. Daha sonra dergide 'Afganistan Özel' sayısını çıkardılar. Sadece Afganistan değil, Filistin ve Eritre gibi coğrafyaların sorunları da bu dergide ele alınmıştır. Beşir Atalay, 'Mehmet Çağlar' ismiyle Amerika'daki Müslümanların durumunu, Fehmi Koru, Londra'daki Müslümanların faaliyetlerini yazardı. Yani Mavera, sadece bir edebiyat dergisi değil, aynı zamanda Müslümanların gündeminde ne varsa soruşturma, anket, basın, yayın yoluyla ele alan bir dergiydi."

Yorulmaz, Bayazıt'ın yazılarının toplandığını ve kitap haline getirildiğini de dile getirerek, "600'e yakın yazısından 4 tane kitap çıkardık. Önümüzdeki aylarda da eğitimle, kültürle ve Avrupa'daki Müslümanlarla ilgili yazıları bir araya getirdiğimiz bir kitap daha çıkacak. 2013 yılında 'Yedi Güzel Adam'ın hikayesi bir diziye de aktarıldı. Bu diziyi eleştirenler de oldu. Ama bu insanların eserlerinin daha geniş kitlelere yayılmasına çok önemli katkısı oldu. 'Yedi Güzel Adam' diye bahsedilen isimlerin hepsi vefat etti. Geride ise bıraktığı eserler kaldı." şeklinde konuştu.

Erdem Bayazıt'ın oğlu Ahmet Fırat Bayazıt'ın da katıldığı programın ardından sanatçının kabri ziyaret edildi ve dualar okundu.