Gençlerin ortak hikâyesi sahneye taşındı - Son Dakika
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Gençlerin ortak hikâyesi sahneye taşındı

Gençlerin ortak hikâyesi sahneye taşındı
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Farklı ülkelerden gençleri İzmir'de buluşturan 18. Avrupa Drama Gençlik Buluşmaları (EDERED 2026), yaratıcı drama ve kültürlerarası etkileşimle geçen 10 günün ardından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki final performansıyla tamamlandı.

(İZMİR) - Farklı ülkelerden gençleri İzmir'de buluşturan EDERED 2026, yaratıcı drama ve kültürlerarası etkileşimle şekillenen 10 günlük programın ardından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki final performansıyla tamamlandı.

Bu yıl 18'incisi düzenlenen Avrupa Drama Gençlik Buluşmaları (EDERED 2026), İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çağdaş Drama Derneği iş birliğiyle Özdere'de gerçekleştirildi. Farklı ülkelerden gençleri drama, sanat ve kültürlerarası etkileşim aracılığıyla bir araya getiren buluşma, gençlerin birlikte ürettiği final performansıyla tamamlandı. 1982 yılından bu yana Avrupa'nın farklı ülkelerinde düzenlenen Avrupa Drama Buluşmaları, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleştirildi. EDERED 2026 boyunca gençler, yaratıcı drama atölyelerinin yanı sıra kültürlerarası etkinlikler, kültürel geziler ve sosyal aktivitelerde bir araya gelerek birbirlerinin kültürlerini tanıma ve birlikte üretme fırsatı buldu. Buluşmanın birikimini sahneye taşıyan final performansı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. Gençlerin drama çalışmaları sırasında geliştirdikleri fikir, duygu ve hikayelerden oluşan performansı; aileler, davetliler, konuklar ve kurum temsilcileri izledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, EDERED Başkanı ve Genel Sanat Yönetmeni İhsan Metinnam, Genel Sanat Yönetmeni İnanç Eti ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Burcu Önenç de programa katıldı. Programın sonunda EDERED 2026'nın gerçekleştirilmesine katkı sunan isimlere teşekkür belgesi ve plaketleri verildi.

KÜTÜPHANE METAFORU SAHNEYE TAŞINDI

EDERED 2026'nın "Dünya Kütüphanesi: Gerisi Henüz Yazılmadı" teması kapsamında her katılımcının kendi kültüründen, yaşamından ve deneyimlerinden getirdiği anlatılar yaratıcı drama çalışmalarıyla ortak bir hikayeye dönüştürüldü. Final performansında da bu yaklaşım sahneye taşındı. Her gencin bir kitabı, her hikayenin ise bir sayfayı temsil ettiği anlatıda, farklı sayfalar bir araya gelerek yaşayan bir "Dünya Kütüphanesi" oluşturdu.

10 GÜN BOYUNCA BİRLİKTE ÜRETTİLER

Özdere'de 10 gün boyunca sürdürülen yaratıcı drama çalışmalarında gençler, farklı kültürlerden gelen akranlarıyla ortak üretim süreçlerine katıldı. National Market ve National Evening etkinliklerinin yanı sıra kültürel geziler ve sosyal aktiviteler de programın önemli parçaları oldu. EDERED 2026, farklı ülkelerden gençlerin sanat yoluyla birbirlerini tanıdığı, kültürlerarası bağlar kurduğu ve farklı hikayeleri ortak bir anlatıda buluşturduğu bir gençlik buluşması olarak tamamlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gençlerin ortak hikâyesi sahneye taşındı - Son Dakika

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