Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, mahallelerde esnafı ve kıraathaneleri ziyaret ederek projelerini anlattı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, yeni Edirne ile tüm sıkıntıların çözüme kavuşacağını belirtti.
Edirne'nin beklentilerinin ve ihtiyaçlarının önemli olduğunu dile getiren İba, "Her bir hemşerimizle görüşerek, bu beklentilere en güzel çözümleri ürettik ve üretmeye devam ediyoruz. Edirne'mizin beklentisi çok net. Artık vatandaşın sesini duyan bir belediye zamanı. Sorunun değil, çözümün parçası olan bir belediye zamanı. Artık yeni Edirne'nin zamanı. Hep birlikte yepyeni bir Edirne'yi kuruyoruz. Çok az kaldı." ifadelerini kullandı.
CHP Adayı Akın
CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın da seçim çalışmalarını sürdürüyor.
İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Akın, Tahtakale ve Balıkpazarı caddelerinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, esnafın dertlerini, sorunlarını ve beklentilerini dinlediklerini belirtti.
Esnafın yanında ve her zaman destekçisi olduklarını dile getiren Akın, "Esnafımıza can suyu olacak projelerimizi paylaştık. Esnafımız bağlılığımızı ve desteğimizi her zaman hissedecek. Esnaf kazanacak, Edirne kazanacak." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Adayı Sedefçi
İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi de ev ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor.
Projelerini anlatıp vatandaşlardan destek isteyen Sedefçi, şehrin geleceğinin Edirnelilerle birlikte planlayacaklarını belirtti.
Kavuşmanın heyecanının, Edirne'ye yeni bir enerji ve umut getireceğini dile getiren Sedefçi, "Sevgili Edirneliler, hasretin sonuna çok az kaldı. Sizlerle tekrar bir arada olacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Kavuşmamız, Edirne'miz için yeni ve parlak bir başlangıcı işaret ediyor." diye konuştu.
Saadet Partisi Adayı Karakütük
Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük de çalışmalarını sürdürüyor.
Vatandaşlara projelerini anlatıp destek isteyen Karakütük, altyapı ve şehircilikle ilgili sorunların üstesinden gelmenin, bütüncül ve sürdürülebilir yaklaşımlar gerektirdiğini belirtti.
Göreve geldiklerinde sorunları çözmek için kapsamlı planlar yaparak gerekli yatırımları gerçekleştireceklerini ifade eden Karakütük, "Şehir planlamasında mevcut yeşil alanları koruyacak, her yeni inşaat projesi için ek yeşil alanlar oluşturacağız. Bu sayede, şehrimiz daha yaşanabilir, daha verimli ve daha yeşil hale gelecek." dedi.
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